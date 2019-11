Itt lesz időben az ajándék? – Ünnepi roham várható a csomagküldő szolgálatoknál is

Alig több mint egy hónap múlva itt a karácsony, november közepével pedig elkezdődtek a Black Friday akciók. Kijelenthetjük: elindult az ünnepi roham.

Ez az időszak jelentős forgalomnövekedést (és megterhelést) jelent mind a posta, mind pedig a futárszolgálatok számára. Az e-kereskedelem dinamikus növekedésével párhuzamosan a küldemények száma is évről évre komoly emelkedést mutat.

– A növekvő mennyiség megfelelő kezelésére és kézbesítésére fejlesztésekkel és minden évben speciális intézkedésekkel készül a Magyar Posta. A vállalat tavaly összesen 41 millió csomagot, illetve csomagjellegű küldeményt kezelt. A Posta előrejelzése szerint idén 14 százalékkal emelkedhet az árutartalmú küldemények mennyisége. Az emelkedést leginkább a nemzetközi csomagküldemények hajtják – tájékoztatott megkeresésünkre Panulin Ildikó, a Magyar Posta Zrt. szóvivője. Tapasztalatuk szerint az online shopok népszerűsége töretlen, egyre többen rendelnek internetes áruházból, itthoni és külföldi oldalakról egyaránt.

A szállítási időt mindig a webáruház határozza meg, ezért érdemes ezt figyelembe venni rendeléskor. Ez sok esetben attól függ, hogy honnan rendelik a csomagot: a karácsonyi forgalomban a távol-keleti országokból várt áruk átfutási ideje 6–8 hét is lehet. Ezzel szemben az Európai Unióból jellemzően 1–2 hét, belföldi áruházból akár 1–2 nap alatt is kézbe kaphatjuk a csomagunkat.

A karácsony előtti pár hétben érdemes figyelni a webshopok jelzéseit a szállítási időről, akkor már tájékoztatnak arról, hogy tudják-e kockázat nélkül vállalni a csomag eljuttatását az ünnep előtt. – A Magyar Posta, tekintettel a megnövekedett karácsonyi forgalomra, több intézkedéssel is készült: a postákon bővítette a tárolási kapacitásokat, tavaly új csomagfeldolgozó rendszert vezetett be, valamint nagyobb raktárakat alakított ki – tudatta a szóvivő.

A jelentősen megnövekedett csomagmennyiség nemcsak a postára, de a futárszolgálatokra is hatással van. Farkas Gergely, az egyik vezető csomagküldő szolgálat ügyvezetője kifejtette: azokat a küldeményeket, melyeket partnereik december 20-áig feladnak, még december 23-án kiszállítják. – Sajnos, azt nem tudom megmondani, hogy mikor kell ehhez a webáruházban a rendelést feladni, mivel nem minden üzlet adja át részünkre a csomagokat a megrendelés napján. Erről a webáruházak egyébként tájékoztatni szokták vásárlóikat -–mondta.

A növekedést a GKI Digital nemrégiben publikált felmérése is kimutatja: az e-toplistájukon szereplő első tíz web­shop tavaly együttesen mintegy nettó 150 milliárd forint forgalmat realizált online értékesítésből. Ehhez a bevételhez összesen több mint ötmillió sikeres tranzakció (árurendelés) társult. Kutatásukból az is kiderült, hogy a vásárlók nem csak tájékozódásra használják az internetet: ma már a beszerzések jelentős része is ott zajlik: a magyar netezők 80 százaléka idén is tervez vásárlást belföldi webáruháznál, de 18 százalékuk a külföldi rendelés lehetőségét se veti el. Ilyen módon átlagosan 14 ezer forintot költenek el.