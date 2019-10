Itt munkaerőre talál – Október végén 6. Vas Népe Állásbörze, legyen a kiállítónk!

Éppen egy hónap múlva, október 30-án rendezzük a Vas Népe munkaerőpiaci fórumát az Agora – Szombathelyi Kulturális Központban. Fókuszban a család címmel szakmai workshop helye is lesz a sportház.

Újra itt az ősz – fontos időszak a fiatal diplomások és az álláskeresők számára – a Vas Népe pedig újra arra vállalkozik, hogy összehozza a munkaerőpiac keresleti és a kínálati oldalát.

Október 30-án kiállítóink standjainál érdeklődhetnek és bemutatkozhatnak a frissen végzett és a gyakorlott szakemberek, azok is, akik hosszú ideje keresnek állást. De számítunk a munkaerőpiacra visszatérő édesanyákra és az aktív dolgozókra is, akik szívesen váltanának, tájékozódnának lehetőségekről. Újdonság, hogy az őszi karriernapon rendezvényünk szakmai partnereként bemutatkozik a Savaria Család és KarrierPont. És nemcsak bemutatkoznak, kísérőprogramokat, érdekes előadásokat is szerveznek a nagyszínpadon és az Agora különtermeiben.

A szervezők nem változtattak a jól bevált sikerrecepten: a megye egyik leglátogatottabb karrierrendezvényének helyszíne továbbra is a tágas, levegős sportház. Céljaink sem változtak az elmúlt években: lehetőséget akarunk adni arra, hogy a munkaadók és munkavállalók közvetlen kapcsolatba kerüljenek egymással, bemutathassuk a versenyképes szakmákat, képzési lehetőségeket. Mostantól várjuk a kiállítók jelentkezését – nekik a standon kívül egyéb szolgáltatásokat is kínálunk: megjelenést az állásbörzéhez kapcsolódó kiadványban és PR cikket vaol.hu oldalunkon.

Jelentkezni lehet a 06-20-266-1846-os telefonszámon, illetve e-mailben a balazs.nemeth@ mediaworks.hu e-mail-címen.