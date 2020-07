Több hallgató és magasabb ponthatárok az ELTE-n és a PTE-n is

Az idén 74 képzés indul az ELTE Savaria Egyetemi Központban, ebből 58-at a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ (BDPK) indít. A Pécsi Tudományegyetem Szombathelyi Képzési Központjában nőtt a nappali munkarendben tanulmányaikat megkezdő hallgatók száma.

Az ELTE SEK 2020/21-es tanévre szóló normál felvételi eljárásának eredményeiről tájékoztatott tegnap dr. Németh István, az ELTE BDPK igazgatója, rektorhelyettes. A felütésben úgy fogalmazott: idén országosan jelentősen visszaestek a felvételi jelentkezési létszámok, a Savaria Egyetemi Központ viszont nagyon jó eredményeket tudhat magáénak. Az anyaintézmény ELTE-ről elmondta, évek óta – az idén is – az első helyen menetel: szeptemberben 9918 elsőéves kezdheti meg ott a tanulmányait.

A szombathelyi képzési hely­színen elkerülték a vidéki egyetemeket sújtó országos trendet, a 20-25 százalékos visszaesést, sőt, a tavalyihoz képest 8,6 százalékos hallgatói létszámbővülésről számolt be. A szombathelyi kampuszra 642-en nyertek felvételt: ebből 86-an a felsőoktatási szakképzésre, 457-en az alap- és osztatlan képzésre, 99-en a mesterképzésre. Az alap- és az osztatlan képzéseknél nőtt a bekerülési ponthatár – ennek az átlaga 2020-ban 359 pont volt. Minőségi képzéseket ígértünk minőségi hallgatókkal – mondta dr. Németh István, majd szervezeti áttekintést adott: Szombathelyen a SEK-en több kar folytat képzéseket. Önálló gazdálkodói és döntési jogkörrel, szenátusi képviselettel a BDPK rendelkezik – ez a pedagógusképzések centruma a nyugat-dunántúli régióban. Míg a pedagógusképzésben országosan 40 százalékos visszaesés tapasztalható, Szombathelyen a tanár szakoknál 5 százalékkal nőtt a létszám, mondta az igazgató. Ennek okait a sikeres médiakampányra, a pedagógusképzés megújuló oktatási módszertanára és az üzenetre, miszerint „pedagógusra szükség lesz”, vezette vissza.

A hallgatók számát tekintve a második legjelentősebb képzési portfóliót az ELTE Társadalomtudományi Kara mondhatja magáénak: a felvettek 21,8 százaléka lesz a kar hallgatója. A turizmus-vendéglátás szak indításával teljes lett a képzési portfóliója. A felvételi létszámok 150 fő körül stabilizálódnak.

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának szombathelyi képzéseire 125-en jutottak be a tavalyi 62-höz képest. A növekedés a pszichológia alapszak indításának köszönhető: 52-en kezdik meg tanulmányaikat. Az Informatikai Kar szombathelyi képzéseire 78-an jutottak be, a gépészmérnöki képzés létszáma tovább csökkent az alapképzésben: a tavalyi 31-ről 26 főre. Dr. Németh István úgy nyilatkozott: sajnálja a visszaesést, segíteni kívánják a munkájukat. A csökkenést a programtervező informatikus alapképzés és a felsőoktatási szakképzés létszámainak növekedése tudta kompenzálni.

Várhatóan a héten már publikusak lesznek a pótfelvételi keretei, és minden képzést meghirdetnek, ami a normál felvételi eljárásban elindult – erről Németh Péter, az ELTE BDPK Tanulmányi Hivatalának vezetője beszélt. Az eredmények kapcsán elmondta: a felvettek pontszámait nézve tartják a szintet, ami az ELTE-s minőségnek megfelel.

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) tíz kara közül képzési kínálatát és hallgatói létszámát tekintve is meghatározó az Egészségtudományi Kar (ETK). A karon szeptemberben 994 hallgató kezdheti meg tanulmányait. Öt városban, köztük Szombathelyen is folynak képzések. Nagy eredmény számukra, hogy a PTE szakjai közül a legtöbb hallgató – több mint 634-en – az ETK egyik szakára, az ápolás és beteg­ellátás alapszakra érkezik, mondta a felvételi eredményekről a kar dékánja, dr. habil. Oláh András. A Szombathelyi Képzési Központtal kapcsolatban kiemelte: tavalyhoz képest tovább bővült a képzési kínálat. Jelentősen nőtt a nappali munkarendben tanulmányaikat kezdő hallgatóik száma: 159-ből nappali képzésre 121 hallgatót vettek fel, 24,7 százalékkal többet, mint tavaly. Örvendetesnek nevezte, hogy az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak védőnő szakirányát 1993 óta ismét el tudta indítani karuk, továbbá az orvosi diagnosztikai analitikus alapképzési szakon is megindul a képzés. Ezzel párhuzamosan idén levelező munkarenden 38-an kezdhetik meg tanulmányait. A Szombathelyi Képzési Központba az ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirányára vették fel a legtöbb jelentkezőt, 55 hallgatóval indulhat a képzés.