Ízes ételeknek, beszélgetéseknek adott otthont a petőmihályfai hegy

Krumplis ételek versenyeztek, miközben a bor méltatásáról, a szőlőhegyek ünnepéről szólt az Őszi Ízek Fesztiválja a petőmihályfai hegyen. Sokan voltak szombaton, nem kellett borzálogot kivetni.

A direkttermő, a petőmihályfai hegyen is honos Othellóból készült bor az egyik kedvence – árulta el az Őszi Ízek Fesztiválján V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője. Szerinte az Othello több figyelmet érdemelne – ahogy figyelni kell a gyümölcsösökre is. – Olyan genetikai érték őrzői a hegyi gyümölcsösök, amit vétek lenne nem megőrizni. Egyébként is paradigmaváltás van a környezet- és természetvédelem területén.

Míg korábban elsősorban a fajok védelmére fókuszált a rendszer, most már az élőhelyeket védené, biztosítaná az életteret mind az állatok, mind a haszonnövények számára. Egyre több ilyen helyet veszünk el a természettől, nem csoda, hogy ez állatfajokat és növényfajtákat is veszélyeztet – sorolta V. Németh Zsolt. Egy petőmihályfai, a szőlőhegyi életet szabályozó regulából idézett a fesztivál közönségének: a regula egyik passzusa szerint a hegyi tanácskozásokon minden gazdának kötelező volt ott lenni. A hiányzóért szokás volt háromszor kiáltani, ha akkor sem érkezett meg, büntetésül több meszely öreg borral kellett fizetnie. A képviselő reményének adott hangot, hogy Petőmihályfán jelen van mindenki, így nem kell utánakiáltani, távolmaradását borzálog megfizetésével büntetni.

– Itt 184 pince van, ebből 120-nál aktív szőlő- és gyümölcstermesztés folyik – mutatta be a petőmihályfai hegyet Kovács Ernő polgármester. Emlékeztetett, hogy az önkormányzat is kivette a részét a hegy rendben tartásából, 3,5 hektárnyi területet tisztítottak ki, ezer őshonos gyümölcsfát ültettek. – A hegyen a krumpliételeknek mindig is helye volt. A szalonna, a kolbász mellé sült krumpli dukált. Most egy kicsit ezt továbbgondoltuk, ebből lett a program – mondta a krumplis ételek versenyéről. Krumplilángos, prósza, dödölle, granatér, szilvás gombóc – csak néhány, a hegyen megfőzött ételek közül, amelyet a hét nevező csapat a zsűri elé vitt. A Lancsák Károly mesterszakács vezette ítészek mellett maga a közönség is díjazhatott. Kóstolójegyét annál a csapatnál hagyhatta, akiknek a főztje a legjobban ízlett neki. Végül mindenki aranyérmes lett, annyira jól sikerültek a hegyi finomságok.