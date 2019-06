Izzott a parkett a sportházban az 54. Savaria táncversenyen (Fotógaléria)

A Savaria Nemzetközi Táncverseny az ország legkiemelkedőbb versenytáncos rendezvénye, Szombathely egyik legrégebbi, legnevezetesebb rendezvénysorozata. Szombaton ismét elvarázsolták a táncosok a közönséget az Agora – MSH-ban.

Az első Savaria Nemzetközi Táncversenyt 1966-ban rendezték Szombathelyen, s azóta a táncsport legkiválóbb versenyzői minden évben szigorú szakmai zsűri előtt mutatják be latin, illetve standard táncokból szerzett tudásukat, felkészültségüket. A 21 pontozó 16 különböző országból érkezett a sportházba. Voltak köztük olyanok is, akik versenyzőként is táncoltak a Savaria táncversenyek valamelyikén.

A verseny több mint öt évtizedes múltja méltán vívta ki a szakmai körök elismerését, s tette a várost nemzetközi szinten is ismertté. A részt vevő párosok ezúttal is a világ legkülönbözőbb részeiből érkeztek: 23 ország 56 párosa nevezett a világbajnokságra és a világkupára.

A verseny késő estig tartott, két magyar páros is kiemelkedő eredményt ért el. A WDSF Open Junior II Standard versenyben a Kohon Patrik – Gál Dalma és Antal Krisztián – Prozlik Melinda Lenke állhattak a dobogó második és harmadik fokára, Open Junior II Latin számban az első két helyen végeztek.

A végső, WDSF World Open Latin versenyben az első helyen egy román páros végzett, Ionut Alexandru Miculescu és Andra Pacurar; a második helyre az orosz Maxim Elfimov és Evgenia Churikova került, a harmadik pedig a cseh George Sutu és Tereza Florova lett.