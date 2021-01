Január 1-jén kezdett az új óvodavezető Vépen

Január 1-jén kezdett a Vadvirág Művészeti Óvoda új vezetője. A képviselő-testület hatáskörében eljárva Kovács Péter polgármester bízta meg a gyermekintézmény vezetésével Alpárné Pálma Kingát, akit az első hetek tapasztalatáról kérdeztünk.

Alpárné Pálma Kinga korábban a szombathelyi Donászy Magda óvoda óvodapedagógusa és vezetőhelyettese volt, de régebbről vépi kötelékei, gyökerei is vannak. Első hete az ismerkedéssel telt, a munkatervet már átolvasta, most ássa bele magát az óvodai dokumentumokba, és készül a szeptemberre tervezett bölcsődeátadásra is, mondta.

A már elindított projektek – Boldog Óvoda, Zöld Óvoda – folytatását tervezi. Szívügye a gyerekek környezettudatosságra nevelése: szeretné, ha a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás, az erdőjárás, környezetünk tisztán tartása részei lennének az óvodai csoportok tevékenységének. Felsőfokú végzettsége és 14 évnyi óvodapedagógusi tapasztalata mellett német nemzetiségi óvodapedagógus szakot és tanítóképzőt is végzett. Közoktatási vezetői diplomával is rendelkezik, az is feltétele volt a felsővezetői munkakör betöltésének.

Kiemelt képünkön: Alpárné Pálma Kinga óvodavezető