Erről vétek lemaradni, mutatjuk a legjobb januári akciókat

Még csak néhány napja ért véget az óév, máris elkezdődtek a leárazások. Mint kiderült, egyes üzletek még előbbre hozták az akciókat: már karácsony előtt lejjebb vitték az árakat. Az azonban illúzió, hogy fél áron foszthatjuk ki a boltokat.

Városszerte feltűnő táblákon hirdetik az üzletek, hogy 30–50 százalékot is engednek termékeik árából. Tettünk egy kört a belvárosban, jártunk bevásárlóközpontban és egy barkácsáruházban is. Hétköznap lévén nagy tömeget nem találtunk, mégis élénk volt a kereslet. A kereskedők szerint a hétvége jó forgalmat hozott. Általános tapasztalatuk, hogy egyre több a januári kedvezményekre érzékeny vásárló, aki tudatosan kivár, vadászik az akciókra, kihasználja, hogy néhány száz vagy ezer forinttal olcsóbbak a téli ruhaneműk, a szezonális termékek.

Cipők, ruhák, ékszerek

Két-három éve már az ünnepekben kezdődik náluk a leárazás, most télen december 27-étől élesedett az akciójuk: 30 százalékos szezonvégi kedvezményt adnak a cipőkből, táskákból, kiegészítőkből, hallottuk az egyik Fő téri üzlettulajdonostól, Hábetler Zoltántól.

És hogy miért érdemes korábban faragni az árakból? Leginkább, mert ráérősebben nézelődnek az emberek, és könnyebben nyílik a pénztárcájuk már karácsony környékén. De január első napjai is erősek voltak, sokan töltötték még a szabadságukat. A tulajdonos azt mondja, leárazáskor kétféle vevő van: az egyik, aki már kinézte magának az adott cipőt, csak nem akart rá annyit áldozni. Ha szerencsés, van még a méretében januárban is. És van, aki csak az akcióra megy be, azt vesz magának, ami megtetszik neki. Az előző években a hosszú szárú csizmák voltak kelendőek, ezeket lecserélték az elegánsabb, nőiesebb, finomabb vonalú bakancsok. Az időjárás is befolyásoló: a hidegebb napokon több hosszú szárú csizmát keresnek, a tavasziasabb napokon több félcipőt. És bátrabban választanak színeket is az emberek, amikor süt a nap. Őszi-téli kollekciójuk van a boltban, teljes árucserével dolgoznak minden évben.

A cél az, hogy jövő ősszel, télen egyetlen darab áru se kerüljön vissza a boltba. A januári 30 százalékot a hónap utolsó és február első hetében felváltja az 50 százalék, de fél áron már csak a maradék kevés árukészlethez juthatunk. A webáruházban ugyanez a jellemző. Farkas Edit és Farkas Viola a leárazott cipők között válogattak náluk. Délelőtti bevásárlókörútjukon akciós dolgokat kerestek: körülnéztek, még ha nem is volt szükségük semmire. Délelőtt a Fő tér környékét járták végig, délután a nagyobb boltokban, bevásárlóközpontokban folytatták autóval.

A Fő téren néhány ruházati bolt és egy ékszerész is vásárt hirdet, a Király utcában olyan üzletben is jártunk, ahol nincsenek szezonális leárazások. Olasz eredetű, antiallergén és antibakteriális szövetekből készül a náluk kínált meglepően színes alsó-, felső- és sportruházat. Takács-Horváth Szabolcs márkaképviselő úgy magyarázta az akciók hiányát: egész évben használhatók a termékeik, amelyek harmadannyiba kerülnek, mint a hasonló technikai anyaggal dolgozó cégeké – ők oda akarják adni ezt a kedvezményt a vásárlóknak egész évben. Gyártók is – ugyanannyiért gyártanak decemberben és nyáron –, a termékek előállítási költsége határozza meg az árat, nem pedig a piaci viszonyok. Előfordulnak náluk is kedvezmények, de inkább a kifutó termékeknél.

Barkácsáruház

Dél körül jártunk a város­széli barkácsáruházban, szinte megtelt a parkoló, benn mégsem tapasztaltunk tömeget. Öles betűk hirdetik a készletkisöprést, az akciós szezonális termékeket. Meggyőző az eredeti és az akciós ár közötti különbség a karácsonyi kellékeket nézve. Karácsonyfára való meleg fényű ledes fényfüzért választott Marton Daniella és Kalmár Szilárd – a pedagógus pár karácsony előtt egy nappal eszmélt: a hideg ledfény nem illik igazán a fájukra. Végül nem vártak egy évet a vásárlással, pedig eredetileg konyhai csaptelepért jöttek. Láttunk világító karácsonyi falut, hagyma formájú üveggömböt, játékokat is bomba áron, kiárusítják a kandallókat is.

Bevásárlóközpontok

A közeli bevásárlóközpontban vegyes a kép: néhány üzleten tegnapig kinn volt a leltár miatt zárva tábla, de a legtöbb helyen nagy piros betűk adják a vásárló tudtára, hogy ha kettőt fizetnek, hármat vihetnek, és hogy csak a teljes áras vagy a leértékelt termékekre is vonatkozik-e az akció. Csak egy tipp: vétek lemaradni a más időszakokban sem túlzó árairól híres, gyerekeknek, felnőtteknek, valamint lakberendezéshez is jó ötleteket adó áruház figyelemreméltó kedvezményeiről.