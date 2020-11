125 éve alapították az egykori sárvári cukorgyárat – Japánba is szállítottak a vasi cukorból

Vas megye legrégebbi üzemei közé tartozott a sárvári cukorgyár. 1895-ben tőkések és azok a földbirtokosok alapították, akik cukorrépát termeltek és a feldolgozással együtt nagyobb jövedelemre tehettek szert. A nagy múltú üzem sorsa 1999-ben pecsételődött meg, amikor az utolsó tulajdonosa bezárta; így az utolsó termelő éve 1998 volt.

Vas megye földbirtokosai előbb 1893-ban tárgyaltak egy cukorgyár építéséről. Feltételként azt szabták meg, hogy öt éven át ötezer kataszteri holdon termesztenek cukorrépát. Ráadásul Sárváron találtak egy kiváló területet, amely alkalmas volt, a répa beszállítása és a vízellátás sem akadozott. Ez a hely a vasúti és közúti Rába-híd között terült el. Következő lépésként 1894-ben megalakult a Vasmegyei Cukorgyár Rt. a Hatvany-Deutsch család közreműködésével, ugyanebben az évben az építkezés is megkezdődhetett. 1895 nyarára végeztek a munkálatokkal, és a gyár hamar meg is kapta az iparengedélyt. A termelés 1895 szeptemberében indult meg.

Az itt feldolgozott répának csupán a negyede termett a megyében. A gyárnak nemcsak a szomszédos megyékből szállítottak, hanem Pozsonyból, Tolna, Fejér, Komárom és Somogy megyékből is. A feldolgozott cukrot nemcsak hazai piacra termelték, hanem exportra is jutott belőle bőven. A célországok között nem csupán európai államok voltak, Indiába és Japánba is jutott a vasi cukorból.

Az alapító halála után 1939-ben a cukorgyárat hadiüzemmé nyilvánították. A II. világháborúban a harcok során a gyár egy része leégett. A megmaradt épületeket a Vörös Hadsereg foglalta le. 1946-ban az üzemi bizottság elkezdte az újjáépítést, és az év őszén ismételten megkezdődhetett a termelés.

1948-ban államosították; a Cukoripari Igazgatóság vette át az irányítását. 1964-ben az ország tizenegy cukorgyára egy országos nagyvállalatba olvadt, majd 1971-ben ismét önálló vállalatokká alakultak. Előbb trösztben működtek, majd 1980-tól teljesen önállóan gazdálkodtak.

Sárváron a cukortermelés a hatvanas években éves szinten 31–32 ezer tonna volt, a nyolcvanas években pedig már 33–34 ezer tonnát termeltek. Normál kristály-, finom kristály- és porcukor került a fogyasztókhoz félkilós és egykilós csomagolásban. 1985-ben a gyártósor végén naponta 400 tonna cukor került raktárakba.

1993-ban a gyárat privatizálták. 1995-ben az üzemeltető cukoripari gyárak (Ács, Ercsi, Mezőhegyes, Sarkad, Sárvár) fúziója után a Magyar Cukor Zrt. néven működött a gyár. 1996-tól súlyos likviditási gondok pecsételték meg a sorsát. A sárvári gyárat 1999-ben zárták be, az épületeket 2005-ben bontották le.