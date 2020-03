Járvány idején: igazolt távollét, home office? – Utánajártunk!

Bár Magyarországon nem tudni még koronavírussal fertőzött betegről, számos cég óvintézkedéseket hozott. Munkajogi szakjogász segítségét kértük, foglalja össze az ilyen esetekre vonatkozó munkáltatói és munkavállalói jogokat, kötelezettségeket.

Sem a Munka Törvénykönyve, sem a munkavédelmi törvény nem tartalmazza konkrétan egy járvány esetén előírt munkáltatói intézkedéseket. Az általános munkajogi alapelv az irányadó, azaz a munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésért, mondta elöljáróban az általunk megkérdezett Börzsönyiné dr. Kiricsi Szilvia. Tekintettel arra, hogy jelenleg – a híradások szerint – koronavírussal fertőzött beteg nincs Magyarországon, a kérdésfelvetés még teoretikus. Ha „helyzet van”, a munkáltatóknak a hatóság és járványügyi szakemberek segítségét kell igénybe venni, és mindenképpen indokolt a foglalkozás-egészségügyi orvos bevonása is – hangsúlyozta. Az utóbbi napokban többször előfordult, hogy a koronavírussal fertőzött területekről érkezett dolgozók bejelentették ezt a körülményt a munkahelyükön. A cégek jellemzően arra kérték őket, hogy a következő két hétben otthonról dolgozzanak. Az adott időszakot részben szabadsággal, részben munkabérrel fedezett igazolt távolléttel, illetve otthoni munkavégzéssel oldották meg. A jogász szerint ezzel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy nemcsak a munkáltatót terheli felelősség az egészséges munkakörnyezet megteremtéséért, hanem a munkavállalónak is van együttműködési kötelezettsége. Neki is mindent meg kell tennie azért, hogy a munkatársai testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse. Ezért ha betegség jeleit érzékeli, mihamarabb háziorvosához kell fordulnia. Az orvosilag és munkavédelmi szempontból is indokolt, jogszerű utasításokat, például a fokozott kézfertőtlenítést, maszkhasználatot stb. pedig végre kell hajtania.

Munkajogi szempontból az, aki egy megbetegedés – akár koronavírus-fertőzés – okán igazoltan keresőképtelen (erről a háziorvos állít ki dokumentumot), jogszerűen van távol a munkahelyétől, így betegszabadságra, és miután ezt kimerítette, táppénzre lesz jogosult. A háziorvos döntését a munkáltató saját hatáskörében nem bírálhatja felül, a felgyógyulásig a munkavállaló a már említett ellátásokra jogosult.

Ha valakiről még nem állapítják meg, hogy beteg, keresőképtelen, akkor a munkáltató rendelkezésére kell állnia. Ha a munkáltató elővigyázatosságból, illetve a többi munkavállaló egészsége érdekében úgy dönt, hogy nem kell bemennie dolgozni, úgy a munkavállaló részére – az Mt. előírásait betartva – adhat ki szabadságot, átszervezheti a munkaidő-beosztást, hiszen a szabadság többségének kiadása és a munkaidő beosztásának meghatározása az ő jogköre.

Ha a munkakör jellege lehetővé teszi, az otthonról való munkavégzést is engedélyezheti.