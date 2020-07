Játszótér készült, és fákat is ültettek

Önerőből alakított ki játszóteret a répceszentgyörgyi önkormányzat, a gyerekek birtokba is vették az eszközöket és többszörösen bővül, alakul még a faluközpont.

Mintegy 2,7 millió forintból elkészült a répceszentgyörgyi játszótér, önerőből építették – mondta el az avatón Kovácsné Kelemen Gertrúd polgármester. A falu szívében egy sportpark is készül, az pályázati forrásból épül, egy 2016-os terv lett nyertes, egy A-típusú sportpark létesül majd. És a fásításba is belevágtak Répceszentgyörgyön. Amint megjelent a kiírás, pályáztak az országos településfásítási programban, de lemaradtak a lehetőségről, ezért ugyancsak önerőből telepítettek négy fát – mondta el és mutatta is a játszótér mellett a polgármester. A négyből kettő fa a 2020-ban született répceszentgyörgyieké, nekik ajánlották az ünnepélyes avatón. Ahol „feladatot” is kaptak a helyiek: László atya kért áldást az új játszótérre és egyúttal arra kérte a fiatal házasokat, töltsék meg gyerekekkel a teret.

Zenével, énekkel, mondókákkal hangolódtak a legifjabbak az avatóra, aztán lelkesen vették birtokba a hintát, a mászókát és a csúszdát, meg a labdákat sem hagyták magukra a ragyogó napsütésben. A szüleikre is számíthattak, mindenkinek a játék volt a legfontosabb a játszótéravatón, amikorra a falu apraja-nagyja összegyűlt Répceszentgyörgyön.