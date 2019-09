Játszótereket és kerékpárutat is építenek Körmenden

A csatornahálózat fejlesztése után kerékpárút-építéssel és a játszótér felújításával folytatná a külvárosi településrészek fejlesztését a jelenlegi városvezetés.

Felsőberkiben, Alsóberkiben és Horvátnádalján kiépült a szennyvízcsatorna-hálózat, megújult számos út, járda, és a városközponttól egészen Horvátnádaljáig kiépült a kerékpárút is – összegezte a külvárosi településrészeket érintő fejlesztéseket Bebes István polgármester pénteken a nádaljai sportpályán. Ez utóbbi kapcsán elmondta, hogy Felsőberki felé is folytatódik a kerékpárút-

bővítés, aminek kezdete egy körforgalmi csomópont kiépítése a jelenlegi Mjus–Ada kereszteződésnél.

– Megkezdődik a játszótér­fejlesztés mindhárom településrészen – ezt már Csák Tamás, a városrész önkormányzati képviselője mondta. Új rugós játékok, libikóka, mászó- és kötélvár lesz, de a régieket sem dobják ki, átalakítva és felújítva visszatelepítik őket. Hangsúlyozta, hogy az utak, járdák rendbetétele is folytatódna, Horvátnádalján például a Dobogó, a Malom, a Kodály, a Teleki, valamint Németújvári utca és annak környéke lesz előtérben. Most azonban van egy sürgetőbb feladat is: Nádalján és Felsőberkiben beázik a ravatalozó teteje, amit fel kell újítani, ki kell cserélni a tetőt.

Kiderült az is, hogy a felsőberki kultúrház megújításán is dolgoznak. Bebes István elmondta: a tervek elkészültek, hamarosan fizikailag is elindul a beruházás.

– Nagy öröm lesz a helyieknek, hogy végre központi fűtés lesz a kultúrházban és nem kályhákkal kell fűteni – hangsúlyozta Csák Tamás.