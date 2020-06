Játszóteret hoztak rendbe Körmenden

Visszatérő probléma a játszótereken a rongálás és a szemetelés, most azonban ennek az ellenkezőjéről is beszámolhatunk: az Avar utcai játszóteret az ott lakók újították fel.

Az elmúlt időszakban a koronavírus-járvány miatt több szabadidejük volt az embereknek, és sokan tenni szerettek volna a közért.

Körmenden is – ahogy arról beszámoltunk – számos civil szervezet és magánszemély ajánlotta fel segítségét a veszélyhelyzet ideje alatt az önkormányzatnak. Sövegjártó Zoltántól, a városgondnokság vezetőjétől most azt is megtudtuk, hogy a tenni akarásnak ékes példája volt a vasúton túli részen az Avar utcai játszótér felújítása. Az ott lakók ugyanis azzal az ötlettel keresték meg, hogy szívesen rendbe hoznák a játszótéren lévő régebbi eszközöket. A fából készült mászóka, a csúszda és a hinta ugyanis elöregedett, és a padokra is ráfért egy kis felújítás.

Major Imre, Papp László, Torontáli József, Csapó András és Hulmann Tibor hétvégente, délutánonként és esténként, ahogy idejük engedte, lecsiszolták, újrafestették az eszközöket, a hintaülőkében a léceket kicserélték, lekezelték és a padokat is rendbe

hozták.

Sövegjártó Zoltán hangsúlyozta: mindezért köszönet jár, és örülnek neki, hogy vannak olyanok, akik így közelítenek a köztéren lévő

értékekhez.