Játszva jótékonykodhat!

Ha szeretne segíteni egy nehéz sorsú családon, akkor ehhez most csak golfoznia és teáznia kell, a Rotary Club játékos jótékonykodásra hívja!

A Szombathelyi Rotary Club jótékonysági minigolf versenyt és teavásárt tart pénteken a Fő téren 13 és 17 óra között, amelyre gyerekeket, felnőtteket egyaránt várnak. A versenyen ezer forint ellenében bárki indulhat, ugyanígy ezer forintot kell fizetni egy bögre teáért is. A versenyen indulók a játék izgalmát élhetik át, a teavásárlók pedig a forró ital mellett, megtarthatják a bögrét. A legjobb az egészben mégis az, hogy a rendezvény teljes bevétele egy nehéz helyzetbe került háromgyermekes anyukához kerül, aki bár három helyen is vállal munkát, az önkormányzati bérlakásának fenntartása is nehézséget okoz számára. Ennek oka, egy szerencsétlenül alakult kezesség, ami miatt jövedelmének a felét minden hónapban letiltják. Az összegyűlt adományoknak köszönhetően azonban talán sikerül biztosítania gyermekei számára a nyugodt karácsonyt. A minigolf versenyen öt pályát kell teljesíteni, az győz, aki a legkevesebb ütésből juttatja az összes golyót a célba, azonos ütésszám esetén a jobb időeredmény dönt. Aki nem szeretne játszani, vagy teázni, az természetesen ettől függetlenül is adakozhat. Az eseményt a járványügyi szabályok maximális betartásával rendezik meg, az eszközöket folyamatosan fertőtlenítik, és mivel a játék nagy területen zajlik, a megfelelő védőtávolság könnyen tartható. Maszk használata ajánlott.