Javában készülnek a fúvósok a koncertre

Hagyományos újévi koncertjét tartja a körmendi Városi Fúvószenekar január 5-én, szombaton 17 órakor a sportcsarnokban. A zenekar életében mindig ez az év legnagyobb eseménye.

– A helyszín akusztikáját nem igazán tudjuk megszokni, de amint a tömeg ellepi a teret, élvezhetővé válik, a hangosításra pedig nem lehet panasz – számolt be lapunknak Morvai András, a zenekar karnagya.

Mint mondta: nem ad pihenőt a zenészeknek, az utolsó héten négy-öt próbát is tart. A repertoár mindig az adott év slágereihez igazodik. Annyit elárult, hogy a nemrég megjelent Queen-filmből is fognak meríteni. A koncert most is ingyenes, de támogatásokat szívesen fogadnak.

