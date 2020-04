Javulnak a baleseti mutatók Vas megyében is

Javult az ország és a megye baleseti statisztikája is tavaly 2018-hoz képest. Idén januárban az utolsó napon 12 baleset történt.

Tavaly összesen 602-en veszítették életüket Magyarország útjain, ami nagyon soknak tűnik, hiszen egy is sok, mégis ez az elmúlt tíz év második legjobb eredménye (2013-ban 591-en haltak meg az utakon) 2001 és 2007 között még a mostaninak a duplája volt az áldozatok száma, akkoriban rendre 1200 fölött alakult a szomorú statisztika, ugyanakkor 2008 óta ezer, 2011 óta pedig hétszáz alatti ez a szám.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nemrégiben közzétett adatai szerint a balesetek száma is csökkent, igaz, nem jelentős mértékben: a 16 ezer 624 eset 324-gyel volt kevesebb a 2018-asnál. Vas megyében 13 halálos baleset történt tavaly, 2018-ban 21, jelentős volt tehát a visszaesés, nem így Győr-Moson-Sopron megyében, ahol szinte megduplázódott, 22-ről 42-re emelkedett a halálos esetek száma. A balesetek száma nálunk gyakorlatilag nem változott, tavaly 503, előtte 508 közlekedési szituáció végződött rosszul, átlagosan tehát bőven jutott minden napra egy baleset, néha még kettő is.

A vasi balesetek több mint negyede (132 eset) súlyos sérülésekkel is járt, számottevő változás ezen a téren sem történt 2018-hoz képest. Viszont ez az arány jóval az országos átlag alatt van, ott ugyanis az esetek 29 százaléka súlyos következményekkel járt. Ittasan nálunk 43-an okoztak balesetet, míg például Zala megyében ötvenen, és itt a kevesebb baleset ellenére általában véve is komolyabbak a következmények, több volt a súlyos és a halálos eset is.

A KSH az idei évről még nem közölt adatokat, de a rendőrség naponta közzéteszi azokat az eseteket, ahol intézkedniük kellett, így bár az itt közölt adatok az eltérő módszertanból eredően némileg különböznek a statisztikai hivatal számaitól, a trendek így is jól megfigyelhetőek. A megyében márciusban (március 30-áig) 21 könnyű és 10 súlyos eset mellett 103 szituáció végződött anyagi kárral.

Annak ellenére, hogy március 11-én a koronavírus-járvány miatt bevezették a veszélyhelyzetet, majd március 28-án a kijárási korlátozást, egyelőre nem látni számottevő változást a balesetek számában.