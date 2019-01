Jégdugó a kéményben – A korszerű fűtési rendszerek már kikapcsolnak, ha érzékelik a bajt

Jég- és légdugók is kialakulhatnak a kéményeken, kivezetőkön, ha nagyon hidegre fordul az időjárás. A korszerű fűtési rendszereknél ez már nem okoz akkora problémát, de a régi kazánoknál akár szén-monoxid-mérgezést is előidézhet.

– Sajnos ezek az esetek rendszeres ellenőrzés mellett is előfordulhatnak – mondta Tóth Lajos, a Vas Megyei Kéményseprő Kft. műszaki igazgatója. – A gravitációs elven működő készülékeknél alakulhat ki például a légdugó. Ezek ugyanis még nem tartalmaznak ventilátort, arra az elvre épülnek, hogy a meleg levegő úgyis felfelé száll. Főleg akkor lehet gond, ha nincs használatban folyamatosan a kémény, vagy külső homlokzaton fut a cső, és nem megfelelő a szigetelés.

Ha pedig lehűl bent a levegő, az megszorulhat, a felfelé szálló meleg nem tudja kinyomni a nehéz réteget. Emiatt az égéstermék vissza­áramlik, nem tud távozni. Tóth Lajos elmondta: a napokban is találkozott ilyen problémával, de szerencsére nem okozott szén-monoxid-mérgezést a hiba.

Sokkal látványosabb az elzáródás akkor, ha jégdugó állja a füst útját. Ez a probléma leginkább a kondenzációs rendszereket érinti. Ezeknél ugyanis a hatékonyabb működés érdekében a kondenzátum hőtartalmát is felhasználja a berendezés. Emiatt aztán a kijutó égéstermék jóval alacsonyabb hőmérsékletű, de vízgőzt még tartalmaz. A hideg kimenetnél ez lecsapódik, ha pedig tombolnak a mínuszok, megfagy a pára. Ha ez többször előfordul, ki- és bekapcsol a fűtés (akár a termosztát miatt), komoly páncél képződhet a kéményen. A zárt égésterű fűtőberendezéseknél is végbemehet ez a folyamat.

Már olyan esetet is látott a szakember, hogy a kémény körül vödörnagyságú jégtömb jött létre. Az új készülékek, ha nem kapnak oxigént vagy nem tudják elvezetni az égésterméket, automatikusan leállnak, így nem jön vissza a lakótérbe a mérgező anyag.

Ma már kötelező a kéményekre kis ablakot építeni, amivel könnyen bele lehet nézni a rendszer belsejébe, vagyis gyorsan kiderül, ha valami elzárja a kivezetést.

Az ügyben megkerestük a katasztrófavédelmet is: ott azt a választ kaptuk, hogy jég- vagy légdugó miatt ebben a szezonban nem kellett beavatkozniuk. Ennek oka lehet, hogy az új rendszerek már biztonságosak, ha leállnak, akkor ugyan szakembert kell hívni, aki orvosolja a műszaki hibát, de az egészségünket nem veszélyeztetik. A szén-monoxid-érzékelők elterjedése pedig sok ember életét menti meg a mérgező gáztól minden évben. Megyénkben már régóta nem követelt halálos áldozatot a „csendes gyilkos”.