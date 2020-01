Jelzőkészülék mentette meg a család életét a mérgezéstől Vépen

Bejelzett egy szén-monoxid-érzékelő tegnap egy vépi családi házban, ahol a csecsemőjével otthon lévő fiatal anyuka azonnal tárcsázta a 112-es hívószámot. A tűzoltók és gázszerelők rögtön a segítségükre siettek.

A család egy éve vásárolta a házat, amely gázzal fűtött és műanyag ablakokkal felújított. Amikor a szén-monoxid-­érzékelő jelzett, és a segélyhívószámon elmondták a problémát, értesítést kapott a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Vép-Bozzai Önkéntes Tűzoltó Egyesület is.

Kóbor Attila vépi tűzoltóparancsnoktól megtudtuk: a helyi önkéntes és a szombathelyi hivatásos tűzoltók egy időben, tegnap délelőtt 11 óra körül érkeztek a helyszínre, majd megjöttek a gázszerelők is. A fürdőszobában volt a gázérzékelő és a kombinált gázkazán is, amely a meleg vizet és a fűtést is szolgáltatja. A hivatásos tűzoltók lezárták a helyiséget, hogy saját eszközzel megmérjék a szénmonoxid-termelődést, majd leállították és újraindították a gázkazánt, hogy újratermeli-e a szén-monoxidot.

A tűzoltó oxigénpalackkal, maszkban dolgozott, egy társa az ajtón kívül biztosította a munkáját. Még azt is megmérték, hogy a ház saját gázérzékelője megfelelően mér-e. Jól mért. Mivel a kazán újratermelte a szén-monoxidot, lezárták. Az önkéntes tűzoltók segítettek jól átszellőztetni a házat. Az édesanyát és a hét hónapos csecsemőt a kiérkező mentők kórházba szállították megfigyelésre. A hároméves kislány és a családfő nem volt otthon, amikor az eset történt.

A nagymamát találtuk otthon, aki vigyázott a magára maradt házra. A gázórát a szerelők levették, elvitték, így a ház fűtés nélkül maradt, legalábbis egyelőre. Ide nem tud majd hazajönni a kórházból a fiatalasszony és a csecsemő, átmenetileg meg kell oldani az elhelyezésüket. A nagymama tervezi magához venni őket, ő egy másik településen lakik.

Nagy családja van, de ahogy mondta, el fognak férni addig, amíg a vépi ház új műszaki megoldásokkal újra fűthető lesz. Ottjártunkkor annak örült, hogy értesítették a kórházból: a lánya és az unokája vérvételi eredménye jó lett, nincs baj.

Amint megtudtuk: a már korábban szerelt kombinált kazán és a műanyag ablakok adta levegőrendszerbe bekerült egy nemrég kapott szagelszívó, és elszívta az oxigént. Ez egy tipikus probléma a felújított lakásoknál, házaknál: a belső helyiségben elhelyezett nyílt égésterű kazánok eleve a lakótér levegőjét, oxigénjét használják, ami faablakok esetén nem túl nagy baj, mert van természetes szellőzés. A műanyag ablakokkal azonban már vigyázni kell, állandóan figyelni kell, hogy megoldott legyen a résszellőzés, a levegőcsere. Ha mindehhez még egy szagelszívó is jön, komoly gondot okozhat, kialakulhat szén-monoxid-mérgezés.