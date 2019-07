Jó ütemben épül az új multifunkcionális csarnok Sárváron

50. érettségi találkozónkon tisztelettel és kegyelettel emlékezünk elhunyt TANÁRAINKRA és OSZTÁLYTÁRSAINKRA. Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 1969-ben végzett IV. B osztálya

50 éves osztálytalálkozónk alkalmából kegyelettel emlékezünk elhunyt TANÁRAINKRA és OSZTÁLYTÁRSAINKRA. Sitkei Általános Iskola 1969-ben végzett diákjai

A gyászoló család fájdalommal értesíti mindazokat, akik ismerték, tisztelték, szerették, hogy VARGA FERENC BM nyugdíjas életének 80. évében itt hagyott bennünket. Kérésének megfelelően hamvait szűk családi körben helyeztük végső nyugalomra. Szerető lányai és családjaik

"Pihenj csendesen a csillagok közt, Hol nincs már több fájdalom, De szívünkben itt leszel, Míg élünk e világon!" Köszönetet mondunk minden rokonnak, ismerősnek, szomszédnak, akik LENGYEL JÓZSEF temetésén részt vettek és sírjára a szeretet virágait elhelyezték. A gyászoló család

"Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni. Szerető jóságod nem tudjuk feledni, Mert elfelejteni téged soha nem lehet. Csak meg kell tanulnunk ezután élni nélküled." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZALAY JÁNOS répcelaki lakos 77 éves korában elhunyt. Búcsúztatása 2019. július 6-án (szombaton) 16 órakor lesz a répcelaki evangélikus templomban. Ezt követően szűk családi körben helyezzük végső nyugalomra. Gyászoló családja

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SIMON LÁSZLÓ életének 65. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. július 9-én, kedden 14.30-kor lesz a csepregi temetőben. Gyászmise előtte 13.45-kor a csepregi templomban. Gyászoló szerettei

"Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, Búcsúztam volna tőletek, De erőm nem engedett. Így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy GAÁL LÁSZLÓ volt sitkei lakos életének 71. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása Kanadában családi körben lesz. A végső búcsút a család a sitkei templomban július 6-án, szombaton 16 órakor kezdődő gyászmisén vesz. Fájó szívvel búcsúzik édesanyja és testvérei, valamint azok családjai

Fájdalommal tudatjuk, hogy HENDE MÁRTA 2019. július 2-án, életének 71. évében elhunyt. Temetése szűk családi körben, 2019. július 9-én, kedden 12.15-kor a Jáki úti temetőben lesz. Gyászoló testvérei

"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott, Számunkra te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, nagypapánk, dédink FEHÉR JÓZSEF életének 83. évében, súlyos betegségben elhunyt. Szerettünk hamvasztás utáni búcsúztatását 2019. július 9-én, kedden 15 órakor tartjuk a csákánydoroszlói temetőben. Gyászmise 14.30-kor lesz a csákánydoroszlói Művelődési Házban. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A részvétnyilvánítás mellőzését kérjük! A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TANCSICS TIBORNÉ szül. Ódor Magdolna STYL RT volt dolgozója 61 éves korában elhunyt. Temetése 2019. július 8-án, hétfőn a 14 órakor kezdődő gyászmise után lesz 14.30-kor a bozzai temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család

"Küzdöttél, de már nem lehet, Csend ölel át és szeretet. Megállt a szív, nincsen már szó az ajkadon, Szívünkben örökké élsz, mert szeretünk nagyon." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. KOPCSÁNDI GYÖRGYNÉ szül. Augusztin Margit életének 91. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Hamvainak végső nyugalomra helyezése 2019. július 9-én, kedden 11 órakor lesz a Jáki úti temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Külön köszönet a Szombathelyi Dialízis Központ dolgozóinak és betegszállítóinak. Gyászoló fia és családja

"Csak azok halnak meg, akiket elfelednek, örökké élnek, akiket szeretnek." Soha el nem múló fájdalommal és szeretettel emlékezünk édesapám id. GALAVICS JÁNOS halálának 15. édesanyám KONDOR ETELKA halálának 9. évfordulóján. Szerető gyermeke és családja Simaság

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KREMPÁNSZKY ANDRÁS életének 55. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. július 10-én 9 órakor lesz a balatonfüredi köztemetőben. Gyászoló család

"Csillag volt, mert szívből szeretett, S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De a szívünkben él, s örökre ottmarad." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VELEKEY JÓZSEFNÉ szül. Borsodi Mária 75 éves korában itthagyott minket. Végső nyugalomra helyezése 2019. július 5-én, pénteken 15 óra 30 perckor lesz az alsósági katolikus temetőben. Lelki üdvéért a gyászmise 14 óra 45 perckor lesz az alsósági katolikus templomban. A szertartást követően kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló családja

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ÖZV. BERTA BÉLÁNÉ 89 éves korában elhunyt. Temetése 2019.07.09-én, kedden 12.30-kor lesz a herényi temetőben. A gyászoló család

"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, Mert én már Istennél vagyok." Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, munkatársaknak, szomszédoknak, akik drága szerettünk PARAPATICS LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család

"Egy drága emberi szívben bár minden már néma lett. Mintha halkan ott dobogna most is még a szeretet. Átragyog a szemfödélen, így búcsúzik tőletek: Legyen égi áldásával a jó Isten veletek!" A gyászoló család az emberi elválás fájdalmával, de az Élet Urának akarata előtt alázatosan fejet hajtva tudatja, hogy a szeretett nagymama, anyós, dédimama, testvér, sógornő, keresztanya, unokatestvér, rokon és ismerős ÖZV. JANZSÓ ISTVÁNNÉ szül. Balaton Mária életének 89. évében, 2019. június 30-án, vasárnap hajnalban, a mennyei Atya hazahívó szavát meghallva, befejezte küzdelmes, jóra törekvő földi életét; és a szentségekkel megerősítve az örökkévalóságba költözött. Szeretett halottunk örök üdvéért a temetési gyászmisét 2019. július 5-én, pénteken 16.30-kor mutatjuk be a gyöngyösfalui Szentháromság templomban; holttestét pedig a szentmise után, 17.30-kor szenteljük be és kísérjük utolsó útján nyugvóhelyére Gyöngyösfalu ludadi temetőjében. Egyben köszönetet mondunk azoknak, akik imáikkal mellettünk állnak, és elhunyt szerettünket utolsó útjára elkísérik.

"Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon, Az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon. Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet, Amit tőlünk soha senki el nem vehet. Téged elfelejteni soha nem lehet, Csak muszáj az életet élni nélküled. Nem halljuk a hangod, nem látjuk az arcod, Hiába szólítunk, te már azt nem hallod. Virágot viszünk egy néma sírra, De ezzel téged nem hozhatunk vissza. Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni, Hazudni kell a szívnek, hogy ne tudjon fájni." Soha el nem múló szeretettel emlékezünk BALÁZS BÉLA halálának 2. évfordulójára Szerető felesége, leányai és családjaik

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GASZTONYI JÓZSEFNÉ szül. Ivánkovics Jolán 82 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunktól 2019. július 5-én 15 órakor veszünk végső búcsút a celldömölki temetőben. Lelki üdvéért a gyászmise előtte 14 órakor lesz a celldömölki katolikus templomban. Drága emléke szívünkben örökké él! A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SÜLE JÁNOSNÉ szül. Kovács Irma életének 85. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2019. július 06-án, szombaton 11 órakor lesz az ikervári temetőben. Lelki üdvéért a gyászmise 10 óra 15 perckor lesz. Kováts és Zsoldos család