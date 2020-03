Jobbik: természetes, hogy vannak távozók

A Jobbik arról ír mai közleményében, hogy természetes folyamat, hogy vannak távozók és, hogy a szombathelyi a megye legerősebb és legegységesebb közössége.

Néhány napja írtuk meg, hogy a Jobbik Vas megyei szervezete is komoly válságba került. Először ugyanis Bana Tibor országgyűlési képviselő jelentette be, hogy megszünteti párttagságát. Egy nappal később a Jobbik megyei és kőszegi önkormányzati képviselője jelentette be, hogy kilép a pártból és ezzel párhuzamosan pedig megszűnnek a megyei alapszervezetek.

Rába Kálmán indoklásában akkor azt írta: Sajnos mára a Jobbik vezetésében a diktatórikus szemlélet vált uralkodóvá, ahol a kritikai vélemények elnyomása a mindennapok része.

Nem sokkal később a Jobbik arra szólította fel Bana Tibort, hogy adja vissza a „frakciótól kapott mandátumát”.

Az imént kaptunk egy újabb közleményt a Jobbiktól. Ebben pedig arról írnak, hogy a Jobbik Kongresszusa a megújulásról döntött. Szerintük természetes folyamat, hogy vannak távozók.

„Jakab Péter pártelnök a kongresszusi beszédében kiemelte, hogy lesznek olyanok, akik más utat fognak választani, de soha nem a távozók a fontosak, hanem azok, akik maradnak közösségünkben és akikkel új energiákat tudunk bevonzani.”

Arról is írnak, hogy a megyében már el is kezdődött a szervezés, meg is alakulnak a legújabb szervezeteik és a szombathelyi a megye legerősebb és legegységesebb közössége továbbra is.