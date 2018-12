Jogsit akart, bizonyítványt hamisított – Közmunkára ítélhetik a sárvári bíróságon

Nem volt meg az általános iskolai bizonyítványa, ezért élettársáét „használta” a fiatalember, aki jogosítványt szerzett volna. Lebukott a hamisított okirattal, közmunkára ítélhetik.

Közokirat-hamisítás bűntette miatt áll bíróság elé a férfi, aki még a nyáron szeretett volna B kategóriás jogosítványt. Jelentkezett is a KRESZ-tanfolyamra, de korábban elveszítette általános iskolai tanulmányainak befejezését igazoló bizonyítványát. Ez viszont feltétele a jogsinak. Gondolta, jó lesz az élettársa bizonyítványa is: az arról készült másodlaton lekaparta az élettárs adatait és kitöltötte a sajátjaival. Az így meghamisított közokiratot mutatta be, azzal próbálta igazolni a nyolc általánosát.

A Sárvári Járási Ügyészség azt javasolja a bírósának, hogy ítélje közérdekű munkára a férfit – tájékoztatott a vádemelésről Vassné dr. Szele Adrienn, a Vas Megyei Főügyészség sajtószóvivője.

