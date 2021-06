Johny szerint az ukránok a favoritok – videó

A hétfői EB-meccsek megtippelésére az Állatvédők Vasi Egyesülete és a Kutyamenhely Alapítvány közös állatotthonának lakóihoz fordultunk, akik mind gazdára várnak, és együttműködési képességüket bizonyították a náluk töltött órákban.

Az Ukrajna-Ausztria mérkőzést Johny, a fekete bundás keverék eb tippelte meg, de csak miután kirohangálta magát, és kiélvezte a kennelből való kiengedés minden szabadságfaktorát. Boldogan száguldott barátaival összecsaholni egy kicsit, mi pedig ezt hagytuk. Hadd járjon jól az a kutya is a jöttünkkel, akit a hasán kívül a mozgás is érdekel, és a napirendjétől eltérő kiengedésével erre lehetőséget is kapott. Aztán végül persze örömmel eleget tett a kérésünknek is, mikor odahívtuk: Ausztriát választotta elsőként, majd Ukrajnához hajolt, és ennyi elég is volt neki a fejtörésből, elsipircelt játszani. Ebből nem gondolhattunk másra, mint hogy Ausztria fog nyerni ezen a meccsen.