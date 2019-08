Jól jön a segítő kéz

Szünidő sorozatunkban egy teljes oldalt szentelünk a szünidőnek, azon belül is a nagyszülős-unokás együtt töltött időnek.

A nagyszülők biztos bástyái a családnak: nemcsak szeretetükkel – és főztjükkel – halmoznak el minket, de az unokákat is bátran rájuk bízzuk egy-egy napra, délutánra annak biztos tudatában, hogy el fogják kényeztetni apróságainkat.

A szentgotthárdi Babos Lászlóné büszke nagymamaként ragadott fényképezőgépet és fotózta le unokáját, Bálintot, amint nagypapájának segít a favágásban: szorgosan hordja a hasábokat a helyükre és kiveszi részét az aprításból is. Szeretnénk Önöket továbbra is bevonni az ötletelésbe: küldjenek a szerkeszto@vasnepe. hu e-mail-címre a nagyszülők, unokák nevével, a tevékenység leírásával olyan fotókat, amely a generációk együtt töltött idejéről szól, és amellyel másokat is inspirálhatnak a szünidő hasznos eltöltésére. A fényképeket összegyűjtjük, a leg­krea­tívabbakat közzétesszük lapunkban, és persze ajándékkal jutalmazzuk.