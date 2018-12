Jön az új Szocho törvény, új kedvezményekkel

2019. január 1-jétől összevonják a szociális hozzájárulási adót (Szocho) és az egészségügyi hozzájárulást (Eho), a két különálló kategóriából és vonatkozó törvényből született az új Szocho törvény. Ezzel együtt a jövő évtől új szociális hozzájárulási adókedvezményeket is lehet igénybe venni.

Az új szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alá eső jövedelmek felöleli a korábbi két kategória tartalmát. Az adóalap-számításnál figyelembe vett jövedelmen kívül adóköteles a tanulószerződés alapján kifizetett díj, az ösztöndíjas foglalkoztatás során adott ösztöndíj, az érdekképviseleti tagdíj, a külföldi munkaszerződés alapján meghatározott havi díjazás (ha járulékalapot képez), a béren kívüli juttatások, a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások, a kamatkedvezményből származó jövedelmek adóalapként meghatározott összege. Ide fog tartozni január 1-jétől minden eddig 14 százalékos egészségügyi hozzájárulási kulcs alá tartozó jövedelem (így például az osztalék, árfolyamnyereség, vállalkozói osztalékalap is), méghozzá megnövekedett terheléssel, ugyanis az új jogszabály 19,5 százalékos adókulcsot tartalmaz. Felső határt is szabtak: addig kell csak megfizetni ezen jövedelmek után a Szochót, amíg az alá eső jövedelmek összege el nem éri a minimálbér 24-szeresét (nem számítanak bele a béren kívüli juttatások, a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások, a kamatkedvezményből származó jövedelmek).

Az új Szocho törvény szerint kedvezmény vehető igénybe a szociális hozzájárulási adóból a szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak, a munkaerőpiacra lépők, a három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők (ezeknél a kedvezmény a minimálbér erejéig érvényesíthető, az adó felére csökken), a megváltozott munkaképességű vállalkozók és munkavállalók, a kutatók, a közfoglalkoztatottak után; valamint a jelenlegi feltételrendszer mellett a kutatási-fejlesztési tevékenység után.

A nyáron elfogadott adócsomag pontosításokat tartalmaz a 2018-ban még hatályos Szocho és Eho törvényre nézve is. Például a jövedelmet pótló kártérítés, a keresetpótló járadék nem képezi a szociális hozzájárulási adó alapját. Vagy: a vállalkozásból kivont, értékpapír-kölcsönzésből származó, továbbá az osztalék, vállalkozói osztalék és árfolyamnyereségből származó jövedelem után nem pénzbeli juttatás esetén is kell egészségügyi hozzájárulást fizetni. Mentesülhetnek egészségügyi hozzájárulás fizetése alól az EU intézményei által biztosított személyek is, hasonlóan a tagállami biztosítási jogviszonnyal rendelkezőkhöz. Ezen módosítások az új Szocho törvénybe is bekerültek.

