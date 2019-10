Jön Bigyó és Frédy bácsi, a várnak macskája van: vasi kedvencek az állatok világnapján

Ma van az állatok világnapja, amely egyrészt arra emlékeztet, hogy az ember képtelen létezni állatok nélkül, másrészt figyelmeztet arra, hogy bánjunk velük jól.

Szombathely

Görényeket tart Pető Ferenc nyugdíjas bábszínész, aktív bábkészítő. Az elsőt tizenöt évvel ezelőtt kapta karácsonyra a cimborájától, aki látta, miképpen kezdett tombolni a kisállat-kereskedés előtt, hogy neki is ilyen kell, amikor meglátta ezeket a szerinte „meseszép” jószágokat. Csipeszke után Csipiszke érkezett, majd Csibész, Zuluka és Bucika, mindegyiket rendesen eltemették haláluk után, az egyikük picike koporsóját még a közösségi oldalon is láthattuk. Jelenleg egy Bigyó nevű görény él a lakásában: ha otthon van a gazdi, szabad az állatka számára a közlekedés, ha nincs otthon, a háló és a fürdő az övé. A kádat imádja, mellette szokott aludni. Naponta sétálnak pórázzal fél órát a Derkovits lakótelepen, a gyerekek kiabálnak, hogy jön Bigyó és Frédy bácsi!, és mindenki meg akarja simogatni. A gazdi szerint nemcsak végtelenül aranyos, hanem öntudatos, sok szeretetet adó, bújós állatka.

– Zara három hónapos korában került hozzám, az első két hónapban kézből etettem, ma már ötéves – árulta el Szombathely ismert és elismert masszőre, Venczel József. – Csak engem fogad el társának, senki mást nem enged a közelébe. Zara ara papagáj, ez a fajta 45-50 évig is él, így sokáig egymás mellett maradunk. Nagyon egymáshoz nőttünk. Például nagyokat kirándulunk, amikor biciklizünk, ott ül a kormányon. Elég jól beszél: 14- 15 szót tud kimondani. Köszönti például a vendégeket, jelez, ha csörög a telefon. Én soha nem kutyára, vagy macskára vágytam – nagyon hálás állat, jó barát.

Szalafő

Népszerűek a tavasszal Szalafőre kihelyezett peleodúk: nyolc már lakott, tette közzé az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság. Ez azt is jelenti, hogy kezdődhet az alapos őrségi pelemegfigyelés. Körülbelül két méter magasra tették az odúkat, a szakemberek már megtapasztalhatták, hogy a cserjés, erdőszegélyhez közel található odúkat választják szívesen a pelék, így a következő akcióban ennek megfelelően helyeznek majd át néhány pelelakot.

A fa törzsére néző speciális bejárónyílással kialakított odúkat nemcsak a pelék segítése miatt telepítették, hanem azért is, hogy jobban megismerjék helyzetüket az Őrségi Nemzeti Parkban, írták a szakemberek.

Kőszeg

Már a látogatók is keresik Fruzsit, a kőszegi Jurisics-vár macskáját. Nemrég valaki még az irodába is bekopogott, csak azért, hogy megnézhesse a cicát – mondta Pócza Zoltán, az intézmény igazgatója. Fruzsi három éve él a várban, maga választotta a helyet. Egy év után fogadták be „hivatalosan”. Állatorvoshoz vitték, ivartalanították és a Facebookon is közzétették az új lakót. Ekkor jelentkezett a macska gazdája, de Fruzsi ideje nagy részét azóta is inkább a várfalak között tölti. Szívesen alszik az irodákban, a munkatársak etetik, gondját viselik. A vár állatbarát munkahely – tette hozzá az igazgató.

A munkatársak behozhatják kedvenceiket, a kutyával érkező látogatók négylábú társaira is szívesen vigyáznak, míg a gazdi körbenéz, az ebek ugyanis csak a pénztárig mehetnek. Egy feltétel van: mindenkinek tiszteletben kell tartania: Fruzsi van otthon.

Sárvár

A sárvári autóbusz-pályaudvar vendéglátóipari egységének lakója Cica, az ivartalanított kandúr. Gazdája, Kenedli Norbert, a büfé tulajdonosa mesélte el nekünk, hogy Cica pontosan négy éve, néhány hónapos korában surrant be a nyitva hagyott raktárajtón – és azóta sem hagyta el választott gazdáját. Egy évben egyszer azonban két napra mégis eltűnik: a Simon-Júdás-napi vásár idején a levegőben terjengő ínycsiklandó illatok a városba csábítják. A büfés azt is elárulta, hogy Cica bejáratott útvonalain a vacsora idejére mindig hazatalál.

A vendégeknek sincs ellenére a macska jelenléte, sőt: ahogy mondják, megnyugtatja őket. – Egy soproni hölgy kifejezetten Cica miatt jön be hozzám. Nem fogyaszt semmit, de azt mondja, ha itt jár, nem tudja kihagyni a látogatást – mondta a gazdi. Cica barátkozós típus, a buszra várakozók ölébe is rendszeresen beleszottyan egy kis simogatásra.

Nagyrákos

Némethné Baksa Eszti, vagy ahogy ő szereti hallani, Eszti néni a Németh-portáról, az örök parasztasszony, még a közösségi oldalra is mindig kiposztolja, amikor új kisborjú születik a portán.

– Azt az örömöt, ami tegnap is ért, hogy a legelőről bejövet a „Szekfű” tehén ott borjazott meg a réten, csak az érezheti, aki úgy szereti az állatokat, mint a családtagokat. Mert közülünk valók, mert mi neveltük őket – mondja Eszti. – A gazdálkodást elsősorban nem anyagi okok miatt folytatom, hanem mert azt csinálom, amit a szüleim csináltak, és nem hagyom el azt holmi kényelmi okok miatt. Örömet jelent számomra az együttélés a természet ezen formájával. Tehénkék, bocik, macskák, kutyák, kecskék, birkák, mindenféle állat van itt a házkörül, akár Noé bárkájában.