Jótékonykodás és játék egy családért Szombathelyen

Az adománygyűjtésnek újszerű módját választotta a Rotary Club Szombathely. Minigolfjátékra hívták pénteken délután a megyeszékhely főterén sétálókat, az ezért fizetett összeget pedig egy perselybe gyűjtötték.

A korábban bevált adománygyűjtő módszerekkel ebben az évben valószínűleg nem lehet számolni – mondta Varga Balázs, a szervezet jelenlegi elnöke. A bál, a koncert egyaránt zárt téri rendezvény, s most a vírusjárvány miatt csak szabadtéri programban lehet gondolkodni, ahol van lehetőség a távolságtartásra, fertőtlenítésre.

– Az egyik soproni Rotary Club programjai között találkoztam a minigolfos rendezvénnyel. Mindjárt meg is kerestem őket, hogy kölcsön­adnák-e nekünk a felszerelést egy hasonló adománygyűjtésre. Magunk hoztuk el az öt különböző nehézségű pályát és az egyéb kellékeket egy négyméteres utánfutón.

A kezdeményezéshez egy nagyáruház és több vendéglátó vállalkozás is szívesen csatlakozott. A szervezők forró teát és narancslét is kínáltak az érkezőknek. Egy kicsit csalódottan vették tudomásul, hogy a szép, napos idő ellenére a Fő téren nem volt akkora forgalom, mint korábban. Ennek ellenére akadtak érdeklődők. A délután folyamán legalább kéttucatnyi gyerek ügyeskedett a golfütőkkel, sokan pedig teát sem kértek, úgy dobtak pénzt a perselybe. Az adományok egy három gyermekét egyedül nevelő szombathelyi édesanya megsegítésére gyűltek, akit a Pálos Károly Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat segítségével választottak ki. Három munkahelyen is dolgozik, hogy el tudja tartani a középiskolás, általános iskolás és óvodás gyermekét.

Gergen Gabriella, aki két gyermekével érkezett a sátorhoz, elmondta: hatéves kisfia, Levente szerette volna kipróbálni a minigolfot, azért is sétáltak be a belvárosba. De hozzátette: golfozás és tea nélkül is szívesen támogatja a rászorulókat, pénzzel és gyermekruhával is meg szokta segíteni azt, akinek a sorsa megérinti.

Az elnök a program végén elárulta: nem sikerült rosszul a nap, bár egy kicsit kevesebb összeg jött össze, mint amire számítottak. A rotarysok az adományt megkétszerezik, úgy adják oda az édesanyának, hogy gondtalanul készülhessen a karácsonyra. Pammer István, a klub örökös tiszteletbeli elnöke hozzátette: tavasszal mindenképpen újra megpróbálják az akciót, akkor az Európai Borlovagok Magyarországi Rendje is csatlakozna a kezdeményezéshez.