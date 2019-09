Jótékonyságáért lovaggá ütötték – Szombathelyen két telephelyen dolgoznak

Idén négy vállalkozónak ítélték meg az Év Megyei Vállalkozója díjat, közülük utoljára Kalocsai Norbertet, a Kelet-Ablak Kft. ügyvezető-tulajdonosát mutatjuk be.

Kalocsai Norbert 1969-ben született, 1991-ben került Borsod megyéből Szombathelyre, majd 2004-ben feleségével közösen alapították meg a Kelet-Ablak Kft.-t, amely műanyag nyílászárók és kiegészítőik gyártásával és beépítésével foglalkozik. 28 alkalmazottal német minőségi alapanyagból darabolják, hegesztik, szerelik össze és üvegezik az ablakokat, ajtókat. Az elmúlt években tíznél is több sikeres pályázatuk segítette a cég fejlesztését, amely modern automatizált gépparkkal rendelkezik. A legmodernebb energetikai igényeknek megfelelő termékeik elsősorban magyar piacra készülnek. A vállalkozás a csapatépítésre is nagy hangsúlyt fordít, évente többnapos kirándulások, hétvégi főzések és családi nap szolgálja mindezt. Ennek is köszönhető, hogy dolgozóik többsége régi munkatársuk. Kalocsai Norbert hagyományosan a családsegítő központon keresztül 25–30 családnak, több mint 100 gyermeknek teszi szebbé adományával a karácsonyt. Jótékonyságáért a Szent György Lovagrend lovaggá ütötte.

A Kelet-Ablak Kft. Szombathelyen két telephellyel rendelkezik, a Henger utcai új, 1800 négyzetméteres csarnokban folyik a termelés. Ennek kialakítása és korszerű, automata gépekkel való felszerelése a vállalkozás legújabb, és eddigi legnagyobb beruházása.

