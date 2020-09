Jótékonysági árverés Balogunyomban Emiliért

Jótékonysági árveréssel egybekötött családi napot tartottak szombaton a templomkertben. Több mint 800 ezer forinttal tudják segíteni Emili gyógyulását.

A Balogunyomi Egyházközség egyik legnépszerűbb rendezvénye a családi nap, amit idén a járvány miatt nem tartottak meg. A közösség tagjaiban azonban felmerült az igény, hogy mégiscsak össze kellene jönni. Mohos Géza helyi képviselő és egykori cserkészparancsnok ötletére olyan jótékonysági főzőversenyt rendeztek, ahol győztest nem hirdettek, viszont vagy kéttucatnyi licittárgyat árvereztek el, hogy az így befolyt összegből segíthessék Gombkötő Emili gyógyulását. A hároméves, halmozottan sérült kislány történetéről még augusztusban számoltunk be. Szülei, Nagy Veronika és Gombkötő Attila akkor azt mondták, egy borsóházas intenzív terápia sokat segíthetne kislányuk fejlődésében.

– Emili édesanyja, Veronika a mi lányunk, balogunyomi, kislányként cserkész is volt, természetes hát, hogy segítünk – hangsúlyozta a képviselő. Az adománygyűjtés már a templomban, a mise után elkezdődött, ahogyan a helyi gazdák is összedobtak egy jelentősebb összeget. Leglátványosabban azonban a jótékonysági árverésen gyűlt a pénz, ahol számos, köztük több egyedi licittárgyat ajánlottak fel a helyiek és az ország minden részéből idesereglő, segíteni akaró meghívottak. A csaknem másfél órás aukció levezetését Mohos Géza vállalta, aki valóságos show-t kerekített az eseményből. Sokan saját licitjükre is ráígértek, három Vas Népe-szakácskönyv például 12 ezer forintért kelt el, de lufiszobroktól kezdve a porszívón át borokra is szép számmal lehetett licitálni.

Az árverés végére lassan lekerült a tűzről a nyolc bográcsgulyás és egy marhapörkölt, így aztán ezen a borongós szombaton nemcsak segíteni, de jóllakni is lehetett a templom kertjében.