Jöttek, láttak, most pedig terveznek az építészek Bükön

Építészek és tájépítészek táboroztak a hétvégén Bükön. A Savaria Urbanisztikai Nyári Egyetem kilencedik tervezőtáborának hét résztvevője azt találja ki, milyen látvány, hangulat fogadja a Bükre érkezőket. Október végére előállnak terveikkel.

– Összetett dolog, hiszen egy arculatról van szó. Amikor bejönnek a turisták, érezzék, hogy Bükön vannak, társíthassák a várossal – összegezte a tervezőtábor feladatát Hetesi Dalma. A Pécsi Tudományegyetem építész mesterszakos hallgatója először járt Bükön, a tervezőtáborban viszont már tavaly is részt vett, tetszett neki a feladat, szerinte kihívás. Elöljáróban azt mondta, Bük mind a négy megérkezési pontját különbözőre, mégis egységesre tervezi. Acsád, Csepreg, Bő és a 84-es főút felől is „rendezik” az első városképet a hallgatók tervei, ez a feladat.

– Bük különleges város, ahol sok az idegen, fontos, hogy ha valaki megérkezik, milyen az első benyomás – mondta a feladat jelentőségéről Portschy Tamás építész, a tábor koordinátora, a Vas Megyei Építészkamara képviseletében. – A város széle belülről nézve az utolsó, a legtávolabbi pont, de egy vendégnek ez a legfontosabb élménye – hangsúlyozta az építész.

Bük városstruktúráját dr. Németh Sándor polgármester mutatta be a diákoknak. Hallhatták, hogy Bükfürdő a turizmus kiszolgálója, kevés állandó lakossal. Az „iparos” városrészre ér, aki Csepreg felől érkezik, míg Alsóbükre jut, aki Bő felől jön Bükre, és az alsóbüki városrész másik felére fut be az út Acsádról. Mindegyik városrész kicsit más, történeti szempontból is – a városkapuk megtervezésénél ezt is figyelembe kell venni. Jelölheti egy pad is a megérkezést, de akár zöld felület is.

Hogy valóban kapukat álmodnak-e, épített szegleteket a városnak, vagy növényekkel, esetleg köztéri bútorokkal, információs táblákkal képzelik-e el az érkezési pontokat, október végén kiderül.