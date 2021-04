Jóval kevesebb lesz az akácméz – Vas megyében is panaszkodnak a méhészek

Országosan is sok kár érte a tavaszi méhlegelőket, elfagytak az akácosok, Vas megyében is panaszkodnak a méhészek: ez nem az első ilyen év, és a készleteik is kifogy­tak.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület honlapján olvasható méhészeti jelentésekből kitűnik, hogy a szaktanácsadó hálózat által felmért tavaszi méhlegelők állapotát jelentősen rontották a múlt heti fagyok. A Vas megyei károkat Benedikti Árpád foglalta össze, aki leírta: az április elején bekövetkezett lehűlés az egész megyét érintette. Szinte mindenütt volt legalább két olyan éjszaka, amikor mínusz 6 Celsius-fok környékén volt a hőmérséklet. Így a hideg a teljes virágzás utolsó fázisában érte a mandula- és kajsziültetvényeket. Az akác túl volt már eddigre a rügypattanáson, biztosan jelentős károkkal lehet majd számolni ennél a növénynél is. Jelenleg annyi állapítható meg, hogy az akácrügyek károsodtak, de a kár mértéke csak a front elvonulását követően derül ki. Ismét nem várható nagy terméseredmény az idei szezonban.

Egy szaktanácsadót személyesen is megkerestünk, hogy az általános helyzetképről érdeklődjünk, és a saját termelői problémáiról is megkérdezzük.

– Vas megye, ahogy mondjuk, kéthordású megye, az akác és a repce a két legfontosabb növény. Változik, hogy melyik évben melyik győz, az utóbbi években – pontosan harmadik éve – a repce kerül ki győztesen a fagyok miatt – mondta a Sárváron élő méhész, aki a Farkaserdőben tartja negyven méhcsaládját, 1995 óta foglalkozik méztermeléssel. A háza udvarán is tart két méhcsaládot a beporzás miatt. – Tavaly a korábbi évekhez képest 25-30 százalékot hoztak az akácon a méhek, lehet, hogy az idén is így alakul. Egyértelműen elfagyott az első akácvirág, de hogy mennyit tud kompenzálni a második sarjúvirágzás, ami egyébként lényegesen kevesebb nektárt termel, azt még nem látjuk. Arra számítunk, hogy az eredeti akácvirágok legalább foltokban megmaradtak a megyében. Az én mézeim egyharmada akácból, egyharmada repcéből és egyharmada az egyéb virágokból szokott lenni, egy kevés pedig napraforgóból.

Megkérdeztük a Szombathelyi Méhész Egyesület elnökét, Bárdics Jánost is, milyennek látja a helyzetet. Az ő méhészete két telephelyen, Gencsapátiban és Váton működik, százhúsz méhcsaláddal. Amint mondta, nála az akác a főhordás, ez hozza a bevétel jelentős részét, erre van kihegyezve az egész év, és elfagytak a fél centiméteres rügyek.

– A repce- és a virágméz nem fedezi a költségeket. Az akác az uralkodó fajtaméz, a boltban is a termelőknél is magasabban van beárazva, körülbelül a duplájára a virágméznek: 2500-3000 forint egy üveg. Tavaly ugyanígy voltunk, az akác két hullámban elfagyott – idézte fel Bárdics János a gencsapáti telephelyén a kaptáraknál. – A második sarjúvirágzást várjuk, ha hétvégétől jó idő lesz, felgyorsul a természet, de ennek a nektártermő képessége töredéke az eredeti virágénak. Még kérdés, hogy az első virágok teljesen elfagytak-e mindenhol, vagy esetleg a lombkoronákon maradtak. A mínusz 6-7 Celsius-fok azt jelenti, hogy a fák körülbelül 6-7 méter magasságig fagytak meg, ráadásul száraz fagy volt, páratartalom nélkül, mert nem volt csapadék. Esetleg a fák csúcsain maradhattak épen akácvirágok.

Az elnök a tavalyi károkról elmondta: negyedét, ötödét pörgették a szokásosnak Vas megyében. A sarjúvirágzásra jellemző az is, hogy idegesebbek a méhek, mert az illat ott van, de nektár nem sok termelődik. Bárdics János úgy véli, hogy jó esetben, ha nem éri újabb fagy az akácosokat, az idén is negyede-ötöde termés lesz. – A termelőktől is azt hallom, hogy már háztól sem tudnak adni akácmézet, mert hamar kifogytak a tavalyi készletekből. Ennek nemcsak a kisebb mennyiség volt az oka, hanem az is, hogy a vírushelyzet miatt felértékelődött a termelői méz – mondta.

Sokan keresték, és keresni fogják az idén is a magas vitamintartalmú, antibakteriális és immunerősítő hatású akácmézet, amiből valószínűleg nem lesz sok.

Kiemelt képünkön: Benedikti Árpád a mézeivel: a sötét erdei méz, a világos akác, amiből várhatóan jóval kevesebb lesz