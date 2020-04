Jóval több a hulladék a szombathelyi parkerdő környékén

A parkerdő környékének visszatérő problémája a hulladék megfelelő kezelése, elszállítása. A Szombathelyi Erdészeti Zrt. is jelentős erőfeszítéseket tesz a feladatok megoldása érdekében. Azonban mindig vannak, akik megszegik a szabályokat.

A Szombathelyi Parkerdő és a hozzá kapcsolódó piknikező terület kezelője a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Az erdei kirándulás, piknikezés során helyben keletkező hulladék szakszerű gyűjtésére szelektív gyűjtőedényeket helyezett ki az erdészet, azokat hetente ürítik.

Most azonban egy piros keretes tábla figyelmeztet, hogy az illegális hulladékelhelyezés szabálysértés és büntethető. Varga Pétertől, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. csoportvezetőjétől megtudtuk: sokan a kiskerti és a háztartási hulladékot is ide hordják. A hulladéksziget azonban nem erre készült. Varga Péter elmondta, hogy az utóbbi három hétben több lett a hulladék. A járványügyi intézkedések óta a kiskertek tulajdonosai több időt töltenek kint, és a piknikezők száma is növekedett.