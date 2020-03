Jövő hétfőtől bezár az óvoda Vépen, az időskorúakat pedig otthon látják el

Kovács Péter polgármester az intézményvezetőkkel még hétfőn reggel áttekintette a koronavírus-járvány kapcsán kialakult helyzetet és a szükséges tennivalókat. A következő döntéseket hozták.

Az óvoda péntekig lát el ügyeletet, amíg van olyan kisgyerek, akinek a nappali ellátásáról nem tudnak gondoskodni a szülei, március 23., hétfőtől nem nyitnak ki. Bezárt a művelődési ház. A Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ az időskorúak ellátását otthonukban végzi, az ebéd kiszállításával, a szükséges bolti és gyógyszertári bevásárlást is intézve. A Gamesz-konyhát illetően: keddtől az ételeket egyszer használatos edényekben szállítják ki, az éthordók használatát a veszélyhelyzet idejére felfüggesztik. Mint megtudtuk, összesen 120 ebédet szállítanak ki az ételszállító furgonnal.

A városházán az ügyintézés a bejárati postaládán vagy elektronikus úton lehetséges, kivéve az anyakönyvi ügyeket, amelyeknél a személyes részvétel szükséges. Az önkormányzati intézményeket ellátták a szükséges tisztító-, fertőtlenítőszerekkel, ezek pótlása a későbbiekben is megoldott. Az intézmények mindegyike telefonon és e-mailben is elérhető, a kérdésekre tájékoztatást adnak. A gyerekek „iskolaidőn” túl se csoportosuljanak, figyelmeztetett a városvezető. Kedden lezárták a játszóteret. A háziorvosok arra kérték a betegeket, hogy a rendelő várójában egy időben legfeljebb öten tartózkodjanak, a betegeket az asszisztens hívja be érkezési sorrendben. Addig az előtérben és a rendelő előtt elhelyezett padokon kell várakozni. A lázas, köhögő betegek kizárólag telefonon vehetik fel a kapcsolatot a háziorvossal a többi beteg érdekében és az esetleges továbbfertőzés miatt. A receptfelírás kizárólag e-recept formájában történik, néhány gyógyszer kivételével a gyógyszerigényt telefonon tudják leadni a betegek rendelési időben az asszisztensnek. Halasztható beutaló kérése, leletmegbeszélés és nem sürgős vizsgálat miatt se keressék az orvosokat, ez most a kérés. A kismamákat viszont soron kívül látják el. A polgármester arra kéri vépi polgártársait, hogy felelős viselkedéssel kerüljék el a súlyosabb helyzet kialakulását.