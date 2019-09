Jövő kedden: Balázsy Péter vitára kész

Az egyetem dísztermében október 8-án legyen polgármester-jelölti vita, ezt javasolja dr. Balázsy Péter, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje.

Nem a szombathelyi televízió stúdiójában, hanem a lehető legnagyobb közönség, nyilvánosság előtt, az ELTE SEK dísztermében vitázzanak – ezt javasolja dr. Balázsy Péter, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje. Dr. Nemény Andrásnak válaszolt hétfőn a Berzsenyi téren tett bejelentéssel: az Éljen Szombathely! Egyesület polgármesterjelöltje ugyanis egy videóüzenetben hívta vitára a hétvégén.

Dr. Nemény András a mai napot jelölte meg és a szombathelyi televízió stúdióját, a tévé nyilvánosságát. Dr. Balázsy Péter szerint két szempontból is célszerűbb lenne az egyetem díszterme, egyrészt hogy sokan láthassák élőben, a helyszínen a párbeszédet, másrészt szerinte felmerült a televízió pártatlanságának kérdése. Éppen ezért pártatlan moderátort sürget, akinek személyére várja a javaslatokat. Emlékeztetett: hagyomány Szombathelyen, hogy az egyetemen vitáznak a polgármesterjelöltek, ő maga akár egy moderált, témák mentén kifejtett, időkeretes vitára is kész, de akár egy kötetlenebb beszélgetésre is október 8-án 18 órai kezdettel.

Dr. Nemény András videóüzenete alapján arra számít: ketten vitatják meg, milyen elképzeléseik vannak Szombathely jövőjével kapcsolatban, noha három jelölt indul október 13-án a polgármesterségért.