Jövőbe vezető hidak Sárváron – Bejáráson a tónál, ahol nagyberuházások folynak

A csónakázótó mellett három, összesen csaknem 600 millió forint értékű kormányzati támogatással megvalósuló önkormányzati beruházás zajlik. A már körvonalazódó projekteknél Ágh Péter országgyűlési képviselő dr. Máhr Tivadar alpolgármesterrel tartott bejárást. Különben a terep – az elkészült és használható kézilabdapálya kivételével – munkaterület, oda belépni nem szabad.

A szabadtéri kézilabdapálya már elkészült, a kerékpárúthoz tartozó új hidak is állnak már, épül a játszótér és készül a tó körüli futókör is. Továbbá egy magánberuházásban megvalósuló, hajót formázó új étterem is szerkezetkész a

tóparton.

– A helyiekben a városhoz való kötődést erősítheti és a turisták számára vonzó kirándulási célpont lehet a csónakázótó körüli fejlesztések végeredménye – szólt Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője.

A Magyar Kézilabda Szövetségtől elnyert támogatásból valósulhatott meg a bármikor igénybe vehető, szabványos, megfelelő vízelvezetéssel rendelkező, balesetmentes borítással ellátott pálya. Új kapukat helyeztek ki, a pálya mentén palánkot alakítottak ki két bejárattal, a pálya két rövid oldalán pedig labdafogó hálókat helyeztek el.

A város korábban megépített kerékpárútjait köti össze az új, 1300 méter hosszú aszfaltcsík, amelyhez kapcsolódóan a tó két hídjának is elkészült a felújítása. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban elnyert csaknem félmilliárd forintból megvalósuló szabadidőpark fejlesztésénél a vízelvezetés, a forgalmi rend kialakítása, új közvilágítás és térfigyelő kamerarendszer kiépítése, a meglévő helyén új játszótér építése, utcabútorok telepítése van hátra.

Az Országos Futópálya-építési Programban a tórendszer Spirit Hotel felőli tava körül valósul meg az 1,2 méter széles és 1022 méter hosszú műanyag borítású futókör.

– A beruházás már a következő évtizedek városfejlesztésének az első lépése – mondta el dr. Máhr Tivadar alpolgármester köszönetét is kifejezve Ágh Péter országgyűlési képviselőnek, aki jelentős lobbitevékenységet végzett a beruházások érdekében.

A Sárvár számára rendkívül jelentős beruházások terepe – a már használatba vehető kézilabdapálya kivételével – továbbra is munkaterület, oda az építkezések ideje alatt tilos belépni.