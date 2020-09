Jövőre teljesen összkomfortos lehet Magyarszecsőd is

Szennyvízberuházásról, közösségi életről és az elmúlt hónapokban történt fejlesztésekről is beszélt lapunknak Károlyi Gyula polgármester.

Stabil Magyarszecsőd helyzete – ezt tudtuk meg Károlyi Gyulától, aki tizennégy éve áll a település élén. A polgármester elmondta, ami a költségvetésüket illeti, jól állnak, és bár a súlyadó bizonyos százalékát elvitte a központi költségvetés, azt az iparűzési adó ellensúlyozza. Vannak tartalékaik, és azok az elmúlt időszakban növekedtek is.

Ami a közelmúlt fejlesztéseit illeti, van miről beszámolni: az iskolát fontos közösségi színtérré alakították át, ahol kialakítottak egy színpadot is. Ennek köszönhető, hogy részt vehetnek a Déryné-programban, amely azt biztosítja az ország minden pontján, hogy a minőségi kultúra ne csak a szűk elit kiváltsága legyen, hanem minden állampolgár hozzáférjen a minőségi előadásokhoz. Most pénteken például Cseh Tamás-emlékestet tartanak.

Nemrég átadták a településen az új kemenceházat is, ami pedig a legjelentősebb fejlesztésük, és jelenleg is zajlik az a szennyvízberuházás. A Jánosházától Rédicsig húzódó program a Körmendi kistérségben Egyházashollóst, Molnaszecsődöt és Magyarszecsődöt érinti.

A három település több mint egymilliárd forintot kapott a projektre, amely ha elkészül, a körmendi szennyvíztisztítóhoz fognak csatlakozni. A tervek szerint idén decemberben végeznek, így jövőre már teljesen összkomfortossá válik a falu.

Elkészült az Árpád-kori templom felújítása is, amelyet ugyan nem az önkormányzat, hanem a magyar katolikus egyház újított fel mintegy 35 millió forintból, de erre is nagyon büszkék.

Fontos számukra a környezetvédelem is, így a jövőben egy fásítási programban harminc fát fognak elültetni a településen.

Most a legfrissebb projekt pedig egy utcafelújítás: a Magyar falu program keretében harmincmillió forintot nyertek el, amit az egyik utcában a szennyvízberuházás utáni felújításra fordítanak, rendbe teszik a padkákat, és teljesen új aszfalt lesz.

A civil életről megtudtuk: az rendkívül színes náluk, rendszeresek a programok, és szervezésük során minden korosztályra gondolnak.