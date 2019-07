Jövőre újra Alterába! – Sikerrel zárult a jubileumi fesztivál

Véget ért a tizedik Alterába, lezárult az ország legnagyobb kerti partija.

Idén is fergeteges hangulat jellemezte a Rába-parti fesztivált. A szombati zárónapon a Depresszió és az Ossian mozgatta meg legjobban a közönséget, de a kisszínpadon fellépő AC/DP zenekart is többször visszatapsolták. A rocknapon színpadra lépett még a Smoking Frog, a Fatal Error és a Road is. Az utolsó este is Golyó-bulival ért véget.

Hegedüs László főszervező elmondta, nagyon sikeres rendezvényt zártak. Ez részben a hangosításnak is köszönhető, Golyó és Pócza Zsolt csapata idén is kitett magáért, a közönség a fesztiváltól megszokott minőségben élvezhette a zenei kínálatot.