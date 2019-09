Jubiláló Nefelejcsek – 15 éves a szombathelyi szlovének népdalköre

Jó hangulatú, örömteli találkozással, sokszínű énekes programmal ünnepelte 15. születésnapját szombaton a Szombathelyi Szlovén Önkormányzat Nefelejcsek népdalköre. Erre az alkalomra elkészült a csoport harmadik CD-je is.

A Kisfaludy utca 1. szám alatti színházteremben sokan gyűltek össze, hogy a jubiláló énekeseket ünnepeljék. Itt volt többek között Metka Lajnšček új szentgotthárdi szlovén főkonzul, Kissné Köles Erika szlovén parlamenti szószóló, Ropos Márton, az Országos Szlovén Önkormányzat, valamint Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetsége elnöke.

A fergeteges nyitószám után Mukicsné Kozár Mária, a Szombathelyi Szlovén Önkormányzat elnöke beszélt a megyeszékhelyen működő kórus történetéről. A népdalkör 2004-ben alakult a Pável Ágoston Szlovén Kulturális Egyesület tagjaiból. Akkori vezetője Pável Judit volt, majd 2006-tól a népdalkör vezetését Mukics Ferenc vette át. Ő gondoskodik harmonikás kíséretről is, 2015-től pedig Mukics Dusán tamburajátékával vált teljessé az énekkar hangzása.

A Nefelejcsek népdalkör első CD-je 2011-ben jelent meg, 22 Rába-vidéki népdallal, melyet két év múlva egy újabb hanghordozó követett. Most megjelent – és a vendégeknek ajándékba adott – harmadik CD-jükkel a tizenöt éves jubileumot ünneplik, címe magyarul így hangzik: Egy olyan lányt szeretnék. A nyolctagú népdalkörnek az elmúlt másfél évtizedben mintegy nyolcvan fellépése volt Szombathelyen, Budapesten, a Rába-vidéken, Szlovéniában, Szerbiában és Ausztriában. A fellépésekkel és a felvételekkel vidékük népdalait szeretnék közvetíteni a magyarországi szlovének minden nemzedéke felé, illetve megismertetni mindazokkal, akik érdeklődnek a népcsoport kultúrája iránt.

Az új CD-ről felhangzó dalokat gyakran kísérte a közönség vastapsa. A koncertet követően a Szombathelyi Szlovén Önkormányzat megköszönte Pável Juditnak, a kórus első vezetőjének és a CD megszületésében közreműködő Drago Jošarjnak a munkáját. Pável Ágoston leánya köszöntő szavaiban így fogalmazott: mind egy nagy család vagyunk, egy tőről fakadunk.

– A kórus elindítása énektanári pályám utolsó szép feladata volt, ami nemcsak szakmai kihívásként volt érdekes, hanem a magyar–szlovén barátságot is szolgálta – mondta. – Talán kevesebben tudják, hogy a kezdet is a szlovénekhez kötődik. 1969-ben unokatestvéremmel, Pável Terézia csáktornyai szolfézstanárral együttműködve sikerült baráti kapcsolatot kialakítani az alsólendvai és egy szombathelyi iskola között. A kölcsönös látogatások során olyan kapcsolatok szövődtek, melyeket talán még az utódok is ápolnak.

A továbbiakban énekes közösségek köszöntötték műsorral a jubiláló szombathelyieket. A Mozirjéből érkezett Repenšek családi kórus fellépése különös színfoltot jelentett a különböző korú családtagok közös produkciójával, váltott előénekesekkel, remek összhangban.

Az ausztriai Laafeldből a Pável Ház Kórusa jött el köszönteni, akik a szlovén népdalok mellett Mozart Kis éji zene című művét is előadták vokális átiratban, óriási közönségsikert aratva. A Magyarországi Szlovének Szövetsége Szentgotthárdi Kamarakórusa szlovén népdalok átiratait, szlovén kórusműveket adott elő. Köszöntő szavaikban méltatták a szombathelyi szlovének érdemeit, akik olyan körülmények között is sikeresen őrzik az egykori szlovén népdalokat, amikor már nincsenek olyan hagyományos alkalmak, ahol ezek elhangzanának.

A köszöntések után valamennyi fellépő és a meghívott vendégek is színpadra álltak, közös énekléssel fejezve ki a szlovénség összetartozását. A családias hangulatú összejövetel közös vacsorával, kötetlen beszélgetéssel folytatódott.