Jubilált a protestáns szabadegyetem

közelmúltban tartották az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 50. jubileumi konferenciáját az ausztriai városban. Az egyhetes programsorozat kapcsán a szabadegyetem megalakulásáról, feladatairól kérdeztük Varga Pál református lelkészt, korábbi elnököt.

A Nyugaton élő magyarság szellemi műhelyét hozták létre emigrációban élő értelmiségiek 1969-ben az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem megalakításával Baselben. Idén fennállásuk ötvenedik évfordulóját ünneplik, az alkalomból egyhetes programsorozatot szerveztek Oberwartban. Varga Pál így tájékoztatott a szabadegyetemről:

– A szervezet elődje az Ifjúsági Konferencia volt, ebből vált ki a szabadegyetem tíz év után, ekkor alapították meg az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetemet: létrehozói között tudhatja Szépfalusy István bécsi evangélikus lelkészt, Tóth János Genfben élő jogászt, Szöllősi Árpád baseli orvost, Kovács Andor baseli építészt, Szöllősy Pál zürichi jogászt és Jaskó Tamás Angliában élő jegyzőt. Fennállásának első 20-25 esztendejében évente tartottak Akadémiai Napokat, majd könyvkiadással foglalkoztak fő tevékenységként – emelte ki Varga Pál.

– Az általuk 1975-től 1989-ig kiadott kötetek azon írók munkái – például Bibó Istváné – voltak, amelyeket Magyarországon akkoriban nem lehetett megjelentetni – tette hozzá a lelkész.

1989 változást hozott nemcsak a magyarok, hanem a szabadegyetem életében is.

– A megalapításkor meghatározott feladatunk szerint a híd szerepét szerettük volna betölteni a Nyugat és a Kárpát-medence között, majd a határnyitás után már Balatonkenese volt a helyszíne a szabadegyetemnek, és azóta is rendszeresen tartunk magyarországi terepen konferenciát – hangsúlyozta a korábbi elnök.

Rendezvényeikre 80-100 vendég érkezik rendszerint, az utóbbi években a nem magyarországi résztvevők száma egyre csökken – az idősebb tagok közül többen nem élnek már. A Kárpát-medencében élők viszont mind többen lesznek az eseményeiken, köszönhetően a létrehozott tagszervezeteknek, a többi között Kárpátalján, Felvidéken – ezekről a területekről is látogatják programjainkat.

A legutóbbi, jubileumi tanácskozáson az előadások mellett tisztújítást is tartottak: elnökségi tagokat választottak – az idősebbek mellé három fiatal került be. Konferenciát jövőre is rendeznek, akkor ismét magyarországi helyszínen, a Balatonnál gyűlnek össze.