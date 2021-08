Jubilált a szentgotthárdi művésztelep, a legelső résztvevőket is visszahívták – fotók

Huszadik alkalommal szervezték meg a Szlovén Kulturális és Információs Központban a nemzetközi művésztelepet. Erre az egy hétre a kiállítótér és az emeleti konferenciaterem is műteremmé változott.

A Magyarországi Szlovének Szövetsége és a szentgotthárdi önkormányzat mint szervezők mellett a művésztelep szakmai vezetője kezdettől fogva Gerics Ferenc, a Lendvai Galéria- Múzeum korábbi igazgatója. Elmondta, hogy az eddigi két évtized alatt több mint száz alkotóművészt fogadott a művésztelep a világ minden tájáról. Az utóbbi két évben a kör a világjárvány miatt leszűkült, csak Szlovéniából és Magyarországról hívtak vendégeket, ám így is színes lett a paletta. Az idén olyan résztvevőket is megkerestek, akikkel még az első művésztelepen találkoztak. Az alkotók körét egyébként minden évben úgy állítják össze, hogy legyen köztük visszatérő, viszont legalább ötven százalékban új embereket hívnak. Nem nehéz: Gerics László szerint legalább harminc-negyven művész vár arra, hogy egyszer részt vehessen a szentgotthárdi műhelymunkán. Beszámolt arról is, hogy már nagyon várják, hogy az évek során összegyűlt alkotásoknak végre egy állandó galéria létesüljön. Dicsérte a vendéglátók figyelmességét, kedvességét, Huszár Gábor polgármester és mások folyamatos odafigyelését.

A művészeket egy dolgos hétköznapon látogattuk meg, amikor már formálódtak a képek és látszott, hogy ahány résztvevő, annyi különleges, egyéni alkotói világ bontakozik ki a vásznakon. A békési Csuta György tizenhetedszer vett már részt a művésztelep munkájában. Vegyes technikával dolgozik, képein ráragasztott, festett papírokkal ér el gyűrődéses, térbeli hatást. Elmondta: az ember mindig szembetalálkozik valami aktuális társadalmi problémával, amik aztán megjelennek a képeken. Munkáinak nem adott címet, jóllehet a társadalmi aktualitásokra való utalás elég egyértelmű. Értse, értelmezze mindenki úgy, ahogy akarja. A muravidéki magyarság ismert festője, Göntér Endre éppen egy muskátlis ablak megörökítésén munkálkodott, amire a sétája során bukkant. A művésztelep számára készített kompozícióin napsütéses, lángoló színű tájképeibe a vírusveszély feketesége robban bele. Többször járt már Szentgotthárdon, a művésztelepet a találkozás, a tapasztalatcsere remek fórumának tartja.

A kolozsvári gyökerű, Zalaegerszegen élő Nemes László nagy visszatérő, a húsz év előtti első alkalom után most vett részt másodszor a művésztelep munkájában. Invazív, szimbolikus virágai szétfeszítik a zárt teret, a kint és bent filozófiai kategóriáját éreztetik. A másik nagyobb kompozícióján a Jókai által is megénekelt mesés, majd a vízierőmű-építkezés miatt a víz alá süllyedt dunai sziget, Ada Kaleh, egy élhető világ emlékét idézi. Ugyancsak érdekes színt hozott a művésztársaságba a Balatonszemesen élő, vajdasági születésű Pósa Ede, akiről azt tartják, ő a pasztellkirály. Az egyik kezdeményezője és avatott művésze a púderfinomságú pasztellkrétával alkotott lírai, hajnali és alkonyati párákat megjelenítő városképeknek. Elmondta: fekete papírra fest, amitől jobban élnek a színek és mélységet kapnak a képek.

Arkan Al Nawas személyében a keleti kultúra is utat talált a szlovén–magyar alkotótáborba. Az iraki férfi Ljubljanában tanulta a festészetet, ahol aztán le is telepedett, mert beleszeretett egy lányba. Ma már galériája van a főváros szívében és Diwan néven kulturális egyesületet is működtet. Magyar festőtől eddig nem állított ki, de ez a művésztelep után minden bizonnyal megváltozik. Fodor-Lengyel Zoltán pedig Magyarországról indult, de már 42 éve Madridban él. Több alkotása tereket és középületeket díszít, az ő munkája például a madridi 56-os emlékmű. Szentgotthárddal, meghívott művészként a 2015. évi Szerelmesek Fesztiválja alkalmából ismerkedett meg. Bukolikus és organikus, monumentális méretű művön dolgozott, a fürdőző nők alakját fejben már előzőleg megtervezte. Elárulta, az akril kép a város egyik jelentős épületét fogja díszíteni. Kortárs galériát vezet a siklósi várban Kovács Ferenc. Visszatérő bemutatkozóik a Siklósi Szalon tagjai, melynek hetven képzőművész tagja között többet találunk a szentgotthárdi művésztelep meghívottai között is. Ő a Jézus élete sorozat utolsó darabján, a Golgotán dolgozott, valamint tárgyalásokat folytatott Huszár Gábor polgármesterrel a galérialétesítés, üzemeltetés tapasztalatairól. Vanyúr István és az otthon alkotó Király Ferenc szobrászokként erősítették a csapatot, Dubravko Baumgartner lendvai festőművész és Papp Hajnal művészeti kari hallgató pedig otthonukban fejezik be festményeiket.

Az alkotótábort meglátogatta, az alkotásokat felmérte a Lendvai Galéria-Múzeum művészettörténésze is. A hét végére az alkotók befejezték a munkát, a napokban Lendván már indul a hagyományos bronzöntő tábor. Az elkészült képeket és szerzőiket szokás szerint három nyelvű katalógusban mutatják be, és ha a pandémiás helyzet engedi, ősszel kiállítás nyílik az idei alkotásokból a Szlovének Házában.

Kiemelt képünkön: Fodor-Lengyel Zoltán 42 éve Madridban élő művész bukolikus és organikus, monumentális művön dolgozott. Több alkotása tereket és középületeket díszít, az ő munkája például a madridi 56-os emlékmű