Jubileumi év az idei Körmenden – A múltat, a jelent és a jövőt is jelképezik a programok

Október 28-a jeles nap a település életében. 1244-ben ezen a napon adományozott városi kiváltságlevelet IV. Béla király a tatárjárás után.

775 év nagyon sok idő, ami alatt rengeteg esemény történt Körmenden: átvészelte a háborúk viharait, hétköznapokat élt, ünnepnapokon születtek hagyományai, valamint egy olyan épített szellemi és kulturális örökség maradt fenn az ott élőkre, ami alapján akár az ezeréves Magyarország története is leképezhető. Éppen ezért Körmend önkormányzata a 2019-es esztendőt jubileumi évnek nyilvánította, hogy méltó módon ünnepelhessék meg ezt az évfordulót.

– Tisztelgés az idei év az elődök előtt, a város 775 éves múltja megérdemli, hogy egy pillanatra megálljunk – hangsúlyozta Bebes István, Körmend polgármestere. – Megpróbálunk olyan eseményeket megvalósítani, amelyekkel hagyományainkat ápoljuk: megemlékezünk a kezdetekről, a város múltját, jelenét és jövőjét is jelképező programokkal.

Az év két rendezvénnyel indult: szép felütés volt január elején az újévi koncert, ezt követően pedig január 22-én a Batthyány emléknap. A jubileum jegyében zajlanak az idei Európa Napok, a Körmendi Napok és Körmend Város Ünnepnapjai. Ezek szervezése már folyamatban van.

– Idén augusztus 17-én a Batthyány kastélypark ad otthont a Vas Megyei Vadásznapnak is, amely szintén jelentős. Olyan programrész ez, ami a Körmendi Napok nagyságát fogja emelni – hangsúlyozta a polgármester.

A programsorozatot a Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár igyekszik összefogni, de a civileket is szeretnék bevonni. Több kötet kiadására is készül a város a jubileum kapcsán. A hungarikumpályázat keretében készül egy néhány perces kisfilm is, illetve egy fotóalbummal illusztrált kemény borítós könyv, ami átfogja ezt a 775 esztendőt és bemutatja, milyen is az élet most a Batthyányak városában.