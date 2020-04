Juhász Árpád gyűjtő egy trianoni kiállítást készít elő a hegyfalui múzeumban

Egy gyűjtemény mindig gyarapszik, most is kerülnek be új darabok Juhász Árpád képeslapjai közé, hazafias érzülettel most egy trianoni kiállítási anyagon dolgozik.

A gyűjtemény több mint kétszázezer levelezőlappal rendelkezik, a gyűjtő fél évszázados munkájának eredménye; 2001-ben azért hozta létre a Képeslap Múzeumot Hegyfalun, hogy közkinccsé tegye. Majd 2003-ban megalakult a Képeslap Múzeum Baráti Kör, amely feladatául tűzte ki, hogy elősegítse a múzeum fejlődését és az országban élő gyűjtőtársadalom számára fórumot adjon, közösségi életet generáljon érdeklődés alapján, korra, nemre, a gyűjtemények jellegére, nagyságára való tekintet nélkül. Távlati célja, hogy a világon kiadott lapokból egy-egy darab megtalálható legyen a kis vasi falu múzeumában. A gyűjtő tudja, hogy ez „hiú ábránd”, hiszen lehetetlen, de úgy érzi, törekedni kell rá. A múzeum a járványveszély idején nem látogatható, de bemutatunk néhány értékes lapot a gyűjteményből, megszólaltatva a gyűjtőt.

– Amikor létrehoztam a múzeumot, arra gondoltam, hogy a település és a környéke anyagát gyűjtöm, aztán kiterjesztettem Vas, majd Győr-Moson-Sopron megyére, mivel Sopronban születtem, és bevettem Zalát is, mivel az édesanyám onnan származik. Így a nyugati régió lett a fő gyűjtési területem. Aztán elkezdtem a képeslapokkal „visszacsatolni” a trianoni területeket is a három megyéhez – meséli Juhász Árpád játékosan fogalmazva. – Régi és új képeslapjaim is vannak a határon túli magyarlakta területekről. De témám 1956 is, illetve a magyar történelem a honfoglalástól napjainkig.

Az utóbbi időben a múzeum anyagába került lapok közül kiválasztottunk néhány érdekeset, köztük három szombathelyit. Az egyiken a Savaria szálló étterme látható; napjainkban sokakat foglalkoztat a kérdés, és sokszor szóba kerül, hogy mi lesz a sorsa. Egy másik lapon a Derkovits lakótelep egy része látható gyerekekkel, ez a képeslap nem gyakran fordul elő a gyűjtőknél. A harmadik lap nem Szombathelyt ábrázolja, de a különleges benne, hogy az MMIK kiadása: a meghívó szerepét töltötte be 1998-ban Németh Szilvia autodidakta képzőművész Útközben című kiállításához.

A múzeum több témakört is felölel, a Győr-Moson-Sopron megyei anyagban is van kuriózum: Rábaszentandrásról, ez a gyűjtő első 1945 előtti képeslapja volt. Jelenleg ez az egyik kiemelt területe, amelyen dolgozik. A Zala megyei anyaghoz is került egy számára érdekes lap, Keszthelyről. Nem túl régi, 1958-as kiadású, különlegességét viszont a már megszűnt KISZ Ifjúsági Béketalálkozó bal felső sarokban található emblémája adja. Valószínűleg ez sem lehet túl gyakori.

– A közelmúltban álltam neki a térképes képeslapok katalógusa összeállításának – tudjuk meg Juhász Árpádtól. – Elsődlegesen a Cartographia kiadó lapjait szeretném, de majd a régebbiek is sorra kerülnek. Ehhez is tartozik egy érdekes lap a Balatonról, Budapest is szerepel rajta, mert az összekötő útvonalat is jelölik.

Egyik újonnan bekerült mai lap Trianonnal foglalkozik, a gyűjtő ezt is büszkén mutatja, hiszen az idei évnek ez a fő központi kiállítási témája, és már eddig is egy nagyon jó anyagot sikerült összerakni.