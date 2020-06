Júliusban talán visszatérnek a vadászok – Több mint 14 ezer vaddisznót kell még kilőni

A vadgazdálkodók terveit is átírta a koronavírus-járvány: az őzbakszezon a megyében is jóformán külföldi vendégvadászok nélkül telt. Sopánkodni azonban nincs idő, hiszen dolog van bőven: a vasi vadászoknak jövő február végéig még több mint 14 ezer vaddisznót kell kilőniük.

A március 1-jén kezdődött vadászati év első három hónapjában mindössze 83 külföldi vendégvadász váltott engedélyt Vas megyében – kereken hétszázzal kevesebb, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában: ennek az ágazatnak ezt hozta a koronavírus-járvány. És bár tény, hogy a külföldi vendégvadászok utazási korlátozások miatti elmaradása jelentős bevételtől fosztotta meg a magyarországi vadászatra jogosultakat, Vas megyében szerencsére nem olyan tragikus a helyzet. A koronavírus-járvány ugyanis az április közepén kezdődő őzbakszezont „vágta gallyra”, ez pedig főleg azoknál az alföldi társaságoknál okozott jelentős károkat, amelyek bevételeinek 70–80 százaléka őzbakvadászatból származik. Vas megyében jellemzően a gímszarvasok és a vaddisznók „hozzák a pénzt” – magyarázza Kenesei István, a megyei vadászkamara titkára. Arról pedig már a 35 tagot számláló, 4400 hektáron gazdálkodó, halogyi székhelyű Pinkamente Vadásztársaság vadászmestereként mesél, hogyan vészelték át az elmúlt három hónapot. Mivel a külföldi vendégvadászok közül tényleg csak néhányan jöhettek – azok, akiknek vállalkozása vagy földje van a megyében –, hazai vadászoknak ajánlották ki a lehetőségeiket, a vadásztársaság tagjai pedig kedvezménnyel lőhették ki a vadat. Most, az utazási korlátozások feloldása után pedig örömmel nyugtázzák, hogy a tavaszi időszakra bejelentkezett külföldi vendégvadászok többsége a július közepén kezdődő üzekedési időszakra ütemezi át a vadászatát – és remélhetőleg ezúttal meg is érkeznek majd.

Persze a veszélyhelyzetben sem tétlenkedtek a Vas megyei vadászok: a vadállomány gondozása mellett több idő jutott a vadászlesek karbantartására és újak építésére – a halogyiak is 25 új lessel gazdagodtak.

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet után sajnos egy másik kór, az afrikai sertéspestis is ad munkát bőven: a védekezés részét képező állománycsökkentés ugyanis rendkívül nagy terhet ró a vasi vadászokra is, hiszen a tavalyi kilövési terv 150 százalékát kell teljesíteniük. Vas megyében összesen 15 626 vaddisznót kell kilőniük jövő márciusig – ebből ez év májusának végéig 751-et sikerült teljesíteni. Ráadásul a kilövést nem halogathatják a november végén kezdődő vaddisznóhajtások idejére, az állománygyérítést ugyanis egyenletesen kell végezni.

Szerencsére azonban a vadgazdálkodási ágazat szereplőire is gondoltak a koronavírus-járvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében hozott kormányzati könnyítések bevezetéSekor. Gagyi István, a megyei vadászkamara és a Vasi Vadgazdálkodók Védegyletének elnöke elsőként a járulékfizetési kedvezményt említi, amellyel a vadászatra jogosultak többsége is élhet, de mint mondja, további könnyebbséget jelent a beszámolók, közgyűlések, választási ciklusok határidejének kitolása is. A járványhelyzetben egyébként a Vas megyei vadászok is segítettek: a megyei rendőr-főkapitányságra ötszáz speciális védőmaszkot vittek. Az afrikai sertéspestissel és a vaddisznóállomány gyérítésével kapcsolatban Gagyi István fontosnak tartja megemlíteni, hogy az egyenletes vizsgálati nyomás érdekében elrendelt diagnosztikai kilövés során elejtett egyedek után állami kártalanítást kapnak a vadgazdálkodók.

És ha már szóba jött az afrikai sertéspestis, jegyezzük meg azt is, hogy az e tekintetben közepes kockázatú kategóriába sorolt Vas megyéből a kötelezően kilövendő 15 626 vaddisznóból 1440 mintát kell vizsgálatra küldeni – eddig nem találtak Vas megyéből származó, sertéspestissel fertőzött mintát.