Kajak-kenu élménytábor Körmenden – Idén is félszázan a Rábán

Hatodik éve szervez kajak-kenu élménytábort a Bereki Bárkás Egylet Egyesület. Az egyhetes program igen népszerű, az idén félszáz gyerek táborozik a Rábaparton.

Ezt ne hagyja ki! Egyetért a baloldal: az autókat ki kell szorítani a fővárosból

– Az első tábort még 2016-ban rendeztük meg, akkor a magyar kenukirály, Wichmann Tamás volt a vendégünk. Az elmúlt években járt nálunk Storcz Botond háromszoros olimpiai bajnok kajakos, Kiss Tamás olimpiai bronzérmes kenus és Vaskuti István, az 1980-as moszkvai ötkarikás játékok győztese. Németh Szabolcs, a jelenleg legnagyobb ígéretnek tartott magyar férfi kenu páros, Adolf Balázs és Fejes Dániel edzője is többször ellátogatott hozzánk.

Az ő tanácsai amúgy a napi edzésmunkában is jól jönnek, hiszen mi amellett, hogy sokat vízitúrázunk, kajak-kenu versenyszakosztályt is működtetünk. A táborral fő célunk a toborzás és a vízitúrázás népszerűsítése, persze fontos az is, hogy a résztvevők felejthetetlen élményeket szerezzenek – mondta Varga Gábor István táborvezető.

Minden évben telt házzal megy a tábor, a korosztályi összetétel nagyon változatos. Az idei legfiatalabb táborozó még nem töltötte be a hatot, a legidősebb meg majdnem húsz éves.

– A gyerekek a túrakenuk és a túrakajakok mellett a térdelős versenyhajókat is kipróbálhatják, de ismerkedhetnek a SUP-pal és a sárkányhajóval is. Emellett mindig van zöld program, most dr. Szinetár Csaba zoológus tart előadást és gyakorlati foglalkozást a

Rába élővilágáról – jelezte Varga Gábor. Sztárvendégek is lesznek, mégpedig az Egis Körmend U20-as kosárcsapatának tagjai.

Sportágcserét terveznek a szervezők, vagyis a kosarasok hajóba szállnak, a kajak-kenu tábor résztvevői pedig dobóversenyre hívják ki a vendégeket.