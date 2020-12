Kakaskodás egy hangos kakas miatt Megyehídon

Hónapok óta nem tudnak aludni a szomszéd hangosan kukorékoló kakasa miatt, olvasónk először a jegyzőhöz, majd lapunkhoz fordult gondjával, ami idővel, talán magától megoldódik majd.

Elviselhetetlen számára a szomszéd kakasának a kukorékolása, ezzel kereste meg szerkesztőségünket Ferenczi Lajos, aki azt reméli, cikkünk nyomán megoldódik a probléma. Miközben beszélgetünk, egy hosszú évekre visszanyúló viszálykodás képe kezd kibontakozni, kiderült ugyanis, hogy a kakasügy viszonylag friss, ám ő azt a szomszéddal személyesen már nem is akarja rendezni. – Nagyjából két hónapja került a szomszédba néhány tyúk és egy kakas. A tyúkok elkapirgálnak az ablak alatt, velük nincs baj, hanem a kakas hajnali kettőtől reggelig csinálja a háborút – meséli Lajos bácsi.

Feleségével mindketten krónikus betegek, fontos volna számukra a pihenés, ám a kakas éktelen lármája miatt képtelenek aludni. Miután a szomszédjával már régóta nincsen beszélő viszonyban, a jegyzőhöz fordult, találjon orvosságot a bajára. Kiderült, a szomszéd hajlandó volna hátrébb, a kert végébe költöztetni az állatokat, csak ennek meg az az akadálya – és ezt már a szomszédtól tudjuk – hogy Lajos bácsi kerítésén volt, hogy átszökött a kutya. – Ez valóban így volt – erősítette meg Lajos bácsi – csakhogy a kutya a szomszéd pajtakapuján támadt résen ment át, ami azért nagy különbség, különben is a helyzetet már autógumikkal orvosolta, többet ott nincs átjárás – ígérte. Egyébként pedig mindegy, hol van a kakas, ha a szomszédban marad, mivel a kert végéből is idehallik a hangja, nem nyer vele semmit, aludni továbbra sem fognak tudni, a legokosabb az lenne, ha elvinnék, vagy levágnák – mondta. Négy tyúkkal – mint utóbb kiderült, ez is történt, a kakas azonban még megvan és kukorékol. – Hiszen az a dolga – véli a szomszéd, aki hozzátette, ha hátul rendben lesz a kerítés, elköltözteti Lajos bácsi ablaka alól az állatot a kert végébe.

A haragosokkal való beszélgetésekből kiderül, Lajos bácsiék – ahogyan ő fogalmazott – gyüttmentek, 16 éve jöttek a faluba 26 lóval. Éppen a lovak miatt költöztek ide Sárvárról, azoknak kellett a hely. A lovak már régen nincsenek meg, ám ők itt maradtak. A bő másfél évtized alatt gond volt a szomszéd füstölőjével, ami Lajos bácsiék épületének támaszkodik, a szomszéd diófájával, ami Lajos bácsiék házának tetejére lóg, és csak hosszú harcok árán sikerült elérni, hogy levágják zavaró ágait, most pedig a szomszéd kakasa a gond.

Az ügyben kerestük a jegyzőt is, ám ő nem kívánt nyilatkozni.

Bízunk benne, hogy a kakasügy idővel magától megoldódik, mindenesetre a kakas miatti perlekedés nem példa nélküli, korábban volt olyan állattartó, akit meg is bírságoltak hangos szárnyasa miatt, de ez azért ritkaságszámba megy, és nem is gondoljuk, hogy a vita rendezésének ez a legjobb módja – talán éppen inkább a legrosszabb.

Kiemelt képünkön: Hónapok óta nem tudnak aludni, panaszolta Ferenczi Lajos