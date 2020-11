Kamarai vizsgálat indulhat Czeglédy ellen?

Mik azok a garanciák, amelyek biztosítják, hogy Czeglédy Csaba felfüggesztett ügyvéd nem sérti meg a törvényi előírásokat? – ennek kivizsgálását is kérte a Vas Megyei Ügyvédi Kamarától Szendrő-Németh Tamás. Az ügyvédként dolgozó civil blogger ezt azután tette, hogy az elmúlt hetekben Czeglédy többször nyilatkozott arról, hogy tudását nem lehet felfüggeszteni.

Másodszor nyert pert Ungár Péter budai milliárdos szombathelyi online portáljával szemben Szendrő-Németh Tamás – ezt legújabb videóbejegyzésében közölte. A perköltséget – újabb hetvenezer forintot – a Markusovszky-kórház gyermekosztályának ajánlotta fel. A civil blogger emlékeztetett: korábban a Győri Ítélőtábla már kimondta, a dozmati víztározónál rögzített videója kapcsán az ugytudjuk.hu „jobb tudomása ellenére” valótlanságokat közölt róla. Szendrő elmondta, a Győri Törvényszék első fokon egy másik cikk miatt is neki adott igazat. Úgy fogalmazott: – Szombathelyen van egy propagandamédia, amelyik megpróbálja megtéveszteni a szombathelyi olvasókat olyan állításokkal, amelyekről maguk is tudják, hogy nem igazak. Majd később hozzátette, szerinte Ungár Péternek semmi keresnivalója Szombathelyen, hiába pumpálja bele a milliókat a hazugsággyára fenntartásába. A budai milliárdos szerkesztőségét ezúttal is Czeglédy Csaba ügyvédi irodája képviselte, sikertelenül.

Czeglédy jelenleg nem járhat el ügyvédként

A vaol.hu írta meg elsőként: október 21-ével Czeglédy Csaba kamarai tagságát felfüggesztette a Vas Megyei Ügyvédi Kamara, miután az adóbűnöző politikus ellen 6 milliárd forint költségvetési csalás gyanúja miatt zajlik büntetőeljárás. Arról is beszámoltunk, hogy Czeglédy a hírre, hogy ügyvédi tevékenységét nem gyakorolhatja, hosszú posztban reagált. Facebook-oldalán a többi között arról írt: „(…) egyrészt nem hagyom ennyiben, és bírósági úton tetetem rendbe ezen aljasságukat is, másrészt a tudásomat nem lehet felfüggeszteni, harmadrészt párommal közös ügyvédi irodánk továbbra is működik, a megbízásainkat továbbra is el fogjuk látni lelkiismeretesen, a legjobb tudásunk szerint. Ügyfeleink örömére, a hatalom bánatára.”

Vas Megyei Ügyvédi Kamara figyelmét erre a bejegyzésre is felhívta Szendrő-Németh Tamás Facebook-oldalán is közzétett levelében. Mint ahogy arra a nyilvános beszélgetésre is, ami Horváth Gábor önkormányzati képviselő, Farkas Balázs, az Ungár Péterhez köthető online portál főszerkesztője, valamint Czeglédy Csaba között zajlott. Ennek témája az a helyreigazítási per volt, amit másodfokon jogerősen megnyert a civil blogger a portállal szemben. A szerkesztőséget Czeglédy ügyvédi irodája képviselte. A helyreigazítást azóta sem közölte az ugytudjuk.hu, mint ahogy a perköltséget sem fizették meg, pedig azt Szendrő felajánlotta a Markusovszky-kórház gyermekosztálya részére. Ezért végrehajtást indíttatott a portál és a budai milliárdos tulajdonában is lévő Kő A Mezőn NKft. ellen. Horváth Gábor ezt tette szóvá egyik Facebook-posztjában, amire Farkas Balázs úgy válaszolt: „(…) a helyedben óvakodnék nagy nyilvánosság előtt minősíteni bármit vagy bárkit addig, amíg a Kúria által kimondott ítélet a levegőben lóg és nincsen pont egy jogi eljárás végén.” Erre reagált később Czeglédy: „Csak fel ne függessze az a fránya Kúria a végrehajtást”. „Honnan tudod, hogy mit fog csinálni a Kúria? Vannak ott kapcsolataid? Még eljárhatsz az ügyben?” – ezt már Horváth Gábor kérdezte Czeglédytől, aki úgy felelt a képviselőnek: ne aggódjon miatta.

A Kúria értesítését, hogy november 3-án felfüggesztette a Szendrő-Németh Tamás által Ungár cége és az általa kiadott portál ellen indított végrehajtást, a blogger nemrég kapta meg.

Czeglédy vajon hozzáférhet az ügyvédi titoknak minősülő információkhoz?

Szendrő arra is rámutatott: Czeglédy a nagykanizsai önkormányzati képviselő, dr. Schauta Marcell sajtóperében elért sikerét október 25-én osztotta meg követőivel. Facebook-bejegyzésében pedig arról írt: „Szerencsére jogi tudásomat és elszántságomat senki nem tudja felfüggeszteni.”

Az ügyvédként dolgozó blogger levelében idézte az ügyvédi tevékenységről szóló törvénynek azt a szakaszát, ami szerint felfüggesztés esetén az érintett ügyvédi kamarai tagságból, illetve az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vételből fakadó jogai és kötelezettségei szünetelnek. Majd azt írta: „(…) Czeglédy Csaba kijelentései komoly aggályokat vetnek fel akörben, hogy mind az ugytudjuk.hu-val szemben folyamatban lévő ügyeimben, mind más ügyekben kamarai tagságának felfüggesztése ellenére továbbra is aktívan eljár-e, hozzáfér-e az ügyekkel kapcsolatos ügyvédi titoknak minősülő adatokhoz, információkhoz, részt vesz-e az ügyfelekkel való kapcsolattartásban, beadványok szerkesztésében, ami a fenti rendelkezés alapján törvénysértő lenne.”

Mik a garanciák, hogy nem sért törvényt Czeglédy?

Szendrő-Németh Tamás a Vas Megyei Ügyvédi Kamarát annak kivizsgálására kérte, hogy mik azok a garanciák, amelyek biztosítják, hogy Czeglédy Csaba felfüggesztett ügyvéd nem sérti meg az ide vonatkozó törvényi előírásokat, főként azért, mert – ahogy írta – „párkapcsolatban és egy háztartásban él a Czeglédy és Társai ügyvédi iroda tagjával”.

Szendrő szerint „A fenti garanciák azért is fontosak, hogy egyetlen felfüggesztett ügyvéd se kelthesse a közvélemény előtt azt a látszatot, miszerint a megbízásait a felfüggesztését követően más ügyvédek közreműködésével, jogi tudását felhasználva, változatlanul ellátja, mivel azzal éppúgy aláásná az aktív kamarai tagsággal rendelkező ügyvédek tekintélyét, mint az, ha egy ügyvéd megkérdőjelezi az ügyvédi kamara, és annak döntéseinek függetlenségét, és tisztességességét.”

Vannak már jó példák a szombathelyi városházán

Azt mi tesszük hozzá: László Győző és Horváth Attila alpolgármesterek jelenleg ugyancsak nem gyakorolhatják ügyvédi tevékenységüket. Megválasztásuk után összeférhetetlenség miatt maguk függesztették fel kamarai tagságukat. Nyilvánvalóan korábbi ügyfeleikkel nem tartják a kapcsolatot, és nem járnak el érdekeikben, jogi tanácsokat nem adnak számukra.

