Kamerás megfigyelőrendszert építettek a szemetelők megfékezésére a vasi faluban

Pár százezer forintból építettek kamerás megfigyelőrendszert az illegális hulladéklerakók megfékezésére. A tapasztalatok azt mutatják, sokszor a külföldi fürdővendégek szemetelnek.

Megelégelték, hogy a település közelében lévő, önkormányzati kezelésben álló mezőgazdasági bekötőutakat sokan hosszú évek óta illegális szemétlerakónak használják. Múlt héten az utak mellé több kamerát is kihelyeztek, és az egyik kamera már másnap „fogott” is egy szemetelőt.

A felvételek tanúsága szerint egy utánfutós autó megállt, és miután sofőrje meggyőződött róla, hogy nem látja senki, másodpercek alatt megszabadult a hulladékától. Az ügyben természetesen feljelentés született a kamerafelvétel alapján jól beazonosítható elkövetőről.

A kezdeményezésről és a környék remélt megtisztulásáról Horváth Károly Zsolt polgármesterrel a helyszínen beszélgettünk. Aki ismerős a környéken, az tudja, a település mellett elhaladó út a Bükfürdőre tartó szállóvendégek egyik tranzitútvonala, amelyet rengeteg külföldi használ.

– Sajnos az a tapasztalatunk, hogy sokan közülük megállnak, és itt teszik ki a hulladékukat. Persze nemcsak ők szemetelnek, hanem az átutazók is, viszont ami biztos, hogy a környékbeliek nem hordják ide a hulladékot – hangsúlyozta a polgármester. A sima háztartási hulladék mellett – amelyet bármelyik kukába be lehetne dobni – gyakran raknak le veszélyes hulladékot, mint amilyen az autógumi vagy az elektromos berendezés, de többször találtak már komplett hagyatékot is, amikor ugyanis a család berendezési tárgyakkal együtt értékesíti az idős rokon házát, a vevők nem egy esetben az út mentén szabadulnak meg a felesleges tárgyaktól. Többször

próbálták már megszüntetni az áldatlan állapotokat, időről időre elszállították a szemetet, kiirtották a bozótost – amely szintén csábította a hulladéklerakókat –, de a szemét mindig újratermelődött, sokszor már másnapra. Abban bíznak, ezentúl másképp lesz.

A több kamerából álló rendszert néhány százezer forintból építették ki, amely – ha beválik – hamar behozza az árát, hiszen néhány konténer szemét elszállíttatása is nagyjából ennyibe kerülne. Nem véletlen, hogy a környező települések is érdeklődnek már a módszer iránt, így elképzelhető, hogy a jövőben máshol is megjelennek a szemetelőket figyelő kamerák. A polgármesternek nincsenek illúziói,

tudja, ha be is válik a kamerás megfigyelés, az nem számolja fel a szemetelést, csak máshol jelentkezik a probléma, ott rakják le majd a hulladékot, ahol nincs kamera. Belülről fakadó igénynek kell lennie, hogy nem szemetelünk – mondta.