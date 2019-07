Kamionos-Eb: Kiss Norbert dobogón

Az értékes pontok mellé begyűjtött egy önbizalomnövelő második helyet is begyűjtött a FIA kamionos Európa-bajnokság harmadik, szlovákiai versenyhétvégéjén a Tankpool24-Mercedes szombathelyi pilótája, Kiss Norbert.

Több magyar szurkoló is kilátogatott a Dunaszerdahelyhez közeli Slovakiaringre – akiket a német Tankpool24-Mercedes pilótája, Kiss Norbert igyekezett kiszolgálni. A szombathelyi pilóta ugyanis remekül kezdte az idei harmadik versenyhétvégét, az időmérőn megszerezte a második helyet. Ezt a jó pozíciót azonban nem sikerült dobogóra váltani, egy negyedik és egy ötödik helyezés lett a szombati nap termése.

-Az első verseny rajtjáig jól alakult a napunk, rajtnál azonban sajnos megettek a többiek – számolt be a szombati történésekről Kiss Norbert. – Egyébként is kaotikusra sikeredett az első futam. Mögöttünk történt egy baleset, emiatt előbb piros zászlóval leintették a versenyt, majd újraindították, másodszor is a második helyről indulhattam. De a rajtnál nagyon hátra csúsztam, a hatodik helyért is meg kellett küzdenem, mert René Reinerttől kaptam egy ütést hátulról, így végig jobb hátsó külső defekttel szenvedtem. A hivatalos eredményem végül ötödik hely lett, mert büntetés miatt Reinertet kivették előlem. A szombati második futamon a negyedik helyről indultam, egész jó tempót autóztam, egy pillanatig úgy éreztem, van esélyem a dobogóra. De sajnos előttem keményen védekeztek, mögöttem keményen támadtak, végül Adam Lacko elvette tőlem a harmadik helyet.

Akárcsak szombaton, vasárnap is másodikként zárta az időmérőt Kiss Norbert. Ám ezúttal a folytatás jobban sikerült, ugyanis begyűjtött egy második és egy ötödik helyet.

-Az időmérő megint nagyon jól sikerült, csak három tizeddel maradtam le az első Jochen Hahn mögött, ami nagyon jó eredmény, tekintve, hogy a rajtnál hogyan viszonyulnak egymáshoz az autóink – jelezte Kiss Norbert. – Sajnos a vasárnapi első versenyen megint nem tudtam megtartani a helyemet, visszacsúsztam az ötödikre, ott is maradtam a végéig. A fordított rajtrácsos futam kicsit izgalmasabb volt. Jobban jött ki a rajt, negyedik maradtam, az első körben már tudtam is előzni, aztán két körrel a vége előtt ismét előztem – nem mondom, hogy utóbbi nem volt kemény manőver, de azért annyira nem volt veszélyes, hogy másfél órát töltsünk a felügyelőknél. Végül megtarthattam a második helyet, a versenyfelügyelőktől pedig szóbeli figyelmeztetést kaptam – amit nem tartok indokoltnak. De összességében elég jó versenyhétvégét zártunk a Slovakiaringen, fontos pontokkal gazdagodtunk.

Az Európa-bajnokság összesített pontversenyének állása: 1. Jochen Hahn (német/Iveco) 144 pont, 2. Stephanie Halm (német/Iveco)103, 3. Kiss Norbert (magyar/Mercedes) 95, 4. Adam Lacko (cseh/Freightliner) 90, 5. Antonio Albacete (spanyol/MAN) 88.

A kamionos Európa-bajnokság július 20-21-én a Tankpool24-Mercedes hazai pályáján, Németországban a Nürburgringen folytatódik.