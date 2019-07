Kamionos Eb: Kiss Norbert remekül versenyzett Németországban

Remekül teljesített a kamionos Európa-bajnokság negyedik, németországi versenyhétvégéjén Kiss Norbert, a Tankpool24-Mercedes szombathelyi pilótája ugyanis kétszer is a dobogóra állhatott.

Olaszország, Magyarország és Szlovákia után az elmúlt hétvégén Németországban, a legendás Nürburgringen versenyzett a kamionos Eb mezőnye – a Nürburgring tulajdonképpen hazai pályának számít a Tankpool24-Mercedes számára.

Kiss Norbert a pénteki időmérőn a negyedik helyet szerezte meg, és a folytatásban is jól teljesített: az első szombati versenyen felküzdötte magát a harmadik helyre, 25:12,678 perc alatt teljesítette a 13 körös versenyt, mindössze 3,522 másodperccel maradt el a győztestől, a címvédő német Jochen Hahntól. A szombati második futamon viszont egy karambol miatt nem tudott célba érni.

– Jó helyről indulhattam, a rajt utáni kanyarkombinációkban ebből a pozícióból jó eséllyel lehet támadni a harmadik helyért, amit sikerült is megszereznem – értékelte a szombati történéseket a 34 esztendős Kiss Norbert. – Az előttem csatázó Sascha Lenztől vettem el a harmadik helyet egy jól sikerült akcióval. Nagyon örülök, hogy ezen a fontos pályán sikerült dobogóra állnom. A fordított rajtrácsos futam azonban már nem volt ennyire szerencsés, mert bár a rajt után elvesztett pozíciómat vissza tudtam szerezni, az egyik beugrós versenyzővel összeakadtam az egyik kanyarban. Olyan széles ívben fordult, hogy azt hittem, elenged, úgyhogy mentem tovább az ideális íven, amikor egyszer csak felém mozdult, és beforgattam. Az ütközéstől eltört az egyik lengéscsillapítóm, és nem tudtam befejezni a versenyt. Sajnálom a történteket, mert jó volt a tempónk, fontos pontokat veszítettünk.

Kiss Norbert másnap is jól teljesített az időmérőn, így a vasárnapi első futamon a második helyről rajtolt, de rögtön a kezdés után kilökték a pályáról, majdnem a mezőny végére esett vissza, és végül hetedik helyen zárt. A fordított rajtrácsos futamot is a második pozícióból kezdte meg, az ötödik kör végén megelőzte André Kursimot, és bár megsérült a kamionja, meg tudta őrizni az előnyét az élen a hátralévő nyolc körben.

– A rajtot félig-meddig éltük csak túl, Sascha Lenz hátulról nekem jött, teljesen letolt, egyenesen a bukótérbe, próbáltam fékezni, de esélyem sem volt – bosszankodott a kétszeres Eb-győztes szombathelyi pilóta. – Visszacsúsztam a 15. helyre, nagyon sajnálom, hogy így alakult, mert meglehetett volna a dobogó. Hetedikként értem célba, ami megint második rajthelyet jelentett a fordított rajtrácsos futamra. Megint Sascha jött mögöttem, megint megtolt, de most finomabban. Meg tudtam tartani a helyemet, és éreztem, hogy gyorsabb vagyok az előttem haladó Kursimnál, csak türelmesen meg kellett várnom, amíg hibázik. Így is történt, rosszul gyorsított ki, be tudtam menni mellé, és megelőztem. Sikerült megnyerni a futamot és győzelemmel zárni a szezon első felét, ami sokat jelent nekem és a csapatnak is, nagyon örülök ennek az eredménynek.

A kamion-Eb mezőnye négy forduló után rövid nyári szünetre vonul, augusztus 31-én és szeptember elsején a csehországi Mostban folytatódik a bajnokság (még négy versenyhétvége vár a csapatokra, a pilótákra). Az összetett pontversenyben a német Jochen Hahn továbbra is magabiztosan, 172 ponttal vezet, őt honfitársa, Stephanie Halm (109), valamint a spanyol Antonio Albacete és Kiss Norbert (107-107) követi.