Kamper Natália borkirálynő képviseli Kőszeghegyalját

Majdnem egy hónapja már, hogy a szüreti borkirálynő-választáson a 29 éves, nagycenki születésű Kamper Natália nyerte el a koronát. Az új királynő azóta képviselte már Kőszeget a Móri Bornapokon, vasárnap pedig a Diáksétányon találkozhatott vele az Orsolya-napi vásár közönsége.

Tavaly fordult meg először Kamper Natália fejében, hogy megméretteti magát az idei szüreten. Egészen pontosan akkor, amikor csepregi borász párját felkereste a korábbi királynő, Kutrovits Andrea, mondván, szívesen tanulna tőle.

Az idén aztán már Andrea (is) biztatta az indulásra, ő pedig alaposan felkészült a versengésre, amiből végül győztesként került ki.

– Az elején volt bennem vizsgadrukk, ugyanakkor nagyon vártam a műsort, a feladatokat. Izgalmas volt a versfabrikálás, a borfelismerés, a totó, a borvidékek felismerése vaktérképen és a lopózás is – a korábbi évek képei alapján sejtettem, hogy ez is feladat lesz. Amikor kimondták a nevemet, alig hittem el, másnap tudatosult bennem, mi is történt – mesélte Natália, akinek a teljesítményét Pfiffer Katalin, III. Országos Borkirálynő, Szatzger Cecília, a Csókakői Szent Donát Borrend borkirálynője és Kis Edit, a Kelet-Balatoni Borrend borkirálynője is figyelte.

Azóta felgyorsultak az események: bemutatkozott a szüreti helyszíneken, találkozott a városvezetőkkel, a borosgazdákkal, közülük többet már ismert a párja révén, akivel Csepregen gazdálkodnak.

Október elején a Móri Bornapokon alkalma nyílt az ismerkedésre az ország borrendjeivel, borbarát hölgy egyesületeivel. Vasárnap a Diáksétányon kolbászos levessel, sütikkel, krampampulival várta a borbarát hölgyek társaságában a vásár látogatóit.

A sopronhorpácsi állateledelgyárban termékfejlesztőként dolgozó ifjú hölgy hobbija a foci és a kangoo. A borok közül a sauvignon blanc-t mondja a kedvencének, kedveli a fahordóban érlelt fehérborokat, a chardonnay-t, furmintot is, de szívesen kóstolja a vöröseket is, a kékfrankost, a cabernet franc-t.

Kamper Natália szeretne ismerkedni a helyi borkultúrával, részévé válni a helyi boros közösségnek, és a szabadidejéből, amennyit csak

lehet, áldozni királynői feladataira.