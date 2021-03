Kántás Zoltánnak vezetőként és magánemberként is rengeteg terve van

Több mint harminc évig dolgozott a Vasivíz Zrt.-nél és jogelődeinél, 2005-től 2019-ig a Szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő vezetője volt, 2019 novembere óta a sárvári fürdő igazgatója Kántás Zoltán. A szakmai ranglétra minden fokát bejárta, aminek sok hasznát látta eddigi életében.

Az első éveit Tatabányán töltötte, az általános iskolát már Szombathelyen járta Kántás Zoltán, 14 éves korától csak hétvégenként tért vissza a szülői házba: az azóta megszűnt középiskolában, a maga nemében kuriózum győri Mayer Lajos Szakközépiskolában lett kollégista. – A véletlennek köszönhető, hogy odakerültem: az egyik tanárom vetette fel, hogy tanuljak víz- és szenny­víztechnológusnak. Mindez egy­beesett a szüleim ösztönzésével: kezdjek el önállósodni.

Az érettségivel szakmát is kapott, amivel nem volt nehéz az elhelyezkedés Szombathelyen: 1988-ban vízminőség-védelmi felügyelőként került a Vas Megyei Víz- és Csatornamű Vállalat műszaki osztályára. Büszkeséggel és hivatástudattal kezdte a munkát. A 80-as években országosan – Vas megyében is – elkezdődött a közművesítés az ivóvíz­ellátás, a szennyvíz-elvezetés és -tisztítás területén. Szükség volt az ivóvízhálózatok, víztisztító rendszerek, szennyvíztisztító telepek felügyeletét ellátó szakemberekre. A társaság feladata volt a csatornabírságok megállapítása is. 1992-ben másfajta munkára irányították át: az üzemviteli osztályon műszaki előadóként folytatta. 1997-től 2005-ig vízhálózati ellenőr elnevezéssel hasonló feladatot végzett.

– Tizennyolc évesen még kevésbé voltam érett a továbbtanulásra: a 2000-es években jött el ennek az ideje. Akkor nagy lendülettel vetettem bele magamat a tanulásba. Köszönettel tartozom a cég akkori vezetőinek, hogy támogatták a szándékomat. Baján az egykori Eötvös József Főiskola építőmérnöki szakán, vízellátás-csatornázás szakirányon tanultam, később vízellátás-vízkezelés szakmérnöki diplomát szereztem. Mindezt munka és család mellett. A diplomával a zsebemben persze célom volt az előbbre lépés is. Jelentős ambíció munkált bennem akkor és most is. Hiszem, hogy a család mellett ezek is értelmet adnak az életnek, így lehet vizionálni a jövőképet.

2005-ben üzemmérnökség-­vezetővé lépett elő. Úgy fogalmaz: a közösség iránti felelősségtudata akkoriban kezdett kialakulni. Később fürdőfőmérnöki, majd fürdővezetői megnevezést kapott a munkaköre. Párhuzamosan a Szombathelyi Vízmű SC ügyvezető elnöke volt 2013-ig. A sajátos konstrukcióban a helyi vizes sportéletnek helyet adó létesítmény vezetője az egyesület elnöki pozícióját is betöltötte. Sokszor kihívást jelentett összeegyeztetni üzemeltetőként a sportolói oldalról jelentkező igényeket. A körülmények ellenére úgy érzi, szépen levezényelték az időszakot. Üzemvezetőként megfogalmazódott benne: hasznos lenne közgazdasági alapokat is szereznie a vezetése alatt álló egység működtetéséhez. A gondolatot tett követte: 2013-ban újabb – mérnök-közgazdász – diplomát szerzett a Nyugat-magyarországi Egyetemen Sopronban.

– 2005-től 2019-ig a fedett uszoda és termálfürdő vezetője voltam. Ez idő alatt lezajlott a termálfürdő fejlesztése, 2016–2017-ben az uszodafejlesztés és a részleges rekonstrukció. Szakmailag óriási kihívás volt egy ilyen volumenű projektben részt venni – mondja. Közben politikai szerepet is vállalt: a 2014-es önkormányzati választáson a Fidesz színeiben egyéni választókörzetben a keleti városrészen lett képviselő. A politikában is az ambícióit akarta kiteljesíteni, a közösségért való tevékenységet hangsúlyozva. Jó szívvel emlékszik vissza az önkormányzati évekre, de ma már úgy gondolja, abban a munkában teljesedhet ki, amit az elmúlt évtizedekben végzett.

2019 őszén váratlanul érte és megtiszteltetés volt számára, hogy lehetőséget kapott a Sárvári Gyógyfürdő Kft. vezetésére. Több szempontból is ez élete eddigi legnagyobb kihívása. – Egy éve válságmenedzselést folytatunk a cég fennmaradásáért. A nehéz helyzetet szeretnénk a hasznunkra fordítani, és értünk el eredményeket. Ebben nagy szerepe van a kiváló közösségnek, amelyben mindenki pontosan tudja a fel­adatát. Én vezetőként koordinálom a szervezetet. Látható volt, hogy a műszaki és szolgáltatási területen vannak felújítási feladataink. Olyan projekteket készítünk elő, amelyek ha az újraindítás után forrást kapnak, még sikeresebb pályára tudják állítani a fürdő következő időszakát. Kormányzati segítséggel sikerült megszabadulnunk több mint 1,8 milliárdos hitelállományunktól. Harmadik pillérként pedig a kollégák továbbképzésére koncentrálunk. Abban bízom, hogy a nyáron kijön a turizmus ágazat a gyötrelmes helyzetéből – a szállodafoglalások erre engednek következtetni. Szakmailag akkor lennék elégedett, ha néhány éven belül műszaki infrastruktúrájában, szolgáltatásaiban, attrakcióiban megújuló fürdőt tudnánk felmutatni a meglévő szakembergárdával. Igazgatóként és magánemberként is rengeteg tervem van. Most elsősorban a nyitásra várok, és abban bízom: tartós és meleg lesz a nyár, és nagyon sok elégedett vendéget fogadhatunk az idén is.

Kiemelt képünkön: Kántás Zoltán az irodájában. Egy éve válságmenedzselést folytatnak a cég fennmaradásáért