Kapósak az ELTE SEK-en végzett gépészmérnökök

Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő, Harangozó Bertalan kormánymegbízott és Bokányi Adrienn, a szombathelyi önkormányzat tanácsnoka is. Számos Vas megyei nagyvállalat képviselője ugyancsak kifejtette véleményét.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy a szombathelyi duális gépészmérnökképzés megerősítése közös érdek. Annál is inkább, mert a BSc képzésből kikerült: a végzett mérnököket gyorsan elkapkodták a térség nagyvállalatai.

A fórum résztvevőit dr. Kondor János, a gyáriparosok szövetségének elnöke köszöntötte. Dr. Borhy László egyetemi tanár, akadémikus, az ELTE rektora – a fórum meghívott előadója – bevezető előadásában mindenekelőtt szólt szombathelyi gyökereiről: itt született, itt érettségizett, itt volt katona – és most annak az egyetemnek a rektora, amelyhez a SEK is tartozik. A rektor elmondta: az ELTE nyolc karán ma mintegy 30 ezer hallgató tanul, és csaknem ötezer oktató és kutató dolgozik. Amikor a Nyugat-Magyaroszági Egyetem széthullott, és megindultak a tárgyalások a szombathelyi campus hovatartozásáról, az ELTE számára vonzó szempont volt a duális gépészmérnökképzés ígéretes elindulása, mert addig az intézményben nem folyt műszaki képzés, nem volt kapcsolat az ipari szektorral, a tudományos tevékenységből is hiányzott az ipari szabadalmak műfaja. A szakot meghirdetésekor 120-an jelölték meg az első helyen – ez nagyon biztató volt. Az viszont aggasztó, hogy az akkor felvett 72 hallgatóból mindössze negyvenen végeztek, a következő évfolyamok pedig lényegesen kisebbek: 23, illetve 34 fősek. Az ELTE-nek abszolút érdeke, hogy a műszaki képzés megerősödjön Szombathelyen – hangsúlyozta a rektor.

Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke úgy látja: a szándékok ma sem változtak. Az ELTE elkötelezett a képzés fenntartásában, a térség cégeinek és Szombathely városának pedig érdeke a helyi gépészképzés. Gazdag András, a Schaeffl er cégcsoport HR-igazgatója hozzászólásában megerősítette: ez a duális képzés – amely a praktikus tudásra helyezi hangsúlyt – komoly versenyelőnyt jelent a vállalat számára. Ugyanakkor a megfelelő szintű oktatókat meg kell fizetni.

Bokányi Adrienn, a szombathelyi önkormányzat tanácsnoka elmondta, hogy a város idei költségvetésében is elkülönített 200 millió forintot az ELTE SEK számára. Solt Tamás, az Opel szentgotthárdi gyárának korábbi vezetője kifejtette: fontos lenne kideríteni, hogy miért feleződik meg a gépészmérnökképzésre járók létszáma. Novák Tibor, a BPW HR-igazgatója úgy véli: a műszaki képzés iránt érdeklődők inkább Győrbe mennek. Elmondta: járt a győri egyetemen, és olyan színvonalú kollégiumot, műszaki laborokat látott ott, amelyek nagy vonzerőt jelenthetnek a továbbtanulók számára; és komoly pályaorientációs munkát, beiskolázási kampányt folytatnak. Harangozó Bertalan kormánymegbízott szerint fontos lenne, hogy valaki felvállalja a zászlóvivői szerepet ennek a sokszereplős képzési formának az életben tartása érdekében. Több cég képviselője is elmondta: a mérnökökre nagy az igény, mindenkivel szerződést kötöttek, aki végzett.